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Це просто варварство. Забудовники знищують Черепанову гору у Києві (фото, відео)

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6 січня, 15:12
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Швидше за все, масова вирубка дерев – це сигнал для міста, що цю територію забудовуватимуть

Біля підніжжя Черепанової гори на вулиці Шпитальній, де вчора активісти знесли будівельний паркан, робітники вже відновили повалену огорожу. Як розповіли будівельники кореспондентові "Сьогодні", встановлювали металеві конструкції від самого ранку.

Зачепило рикошетом

"Ви прийшли зносити наш паркан?", – поцікавився охоронець.

Довелося відбутися жартами, що на це сили замало, це більше завдання для активістів. Очевидно, це підбадьорило охоронця. Він заборонив заходити на територію будівництва та фотографувати, мовляв, приватну власність.

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Там невідомі спиляли дерева
Там невідомі спиляли дерева / Фото: Колаж: Сьогодні

Біля підніжжя схилу чергують кілька молодих людей спортивної комплекції. Вони уважно стежать за всіма, хто підходить до паркану. Хлопці явно прийшли захищати огорожу від активістів.

На цьому місці з'явиться новий офісний будинок
На цьому місці з'явиться новий офісний будинок / Фото: Сьогодні

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На огорожі вже з'явився паспорт будівельного об'єкту з візуалізацією хмарочоса, який тут хочуть збудувати – 23 поверховий готельно-офісний центр.

"Так, ми вже відновили паркан. Саме робітники закінчують монтаж. На будівництво у нас є всі дозволи від міської влади. Це паркан вже рік тут стоїть. А нам учора дісталося, так би мовити, рикошетом. На Черепановій горі, на сусідній ділянці, спилили дерева. Ось і налетіли активісти. Ми ці дерева не зрізали. І взагалі, не маємо відношення до тієї частини гори", – розповів представник забудовника.

Паркан біля підніжжя гори охороняють молоді люди
Паркан біля підніжжя гори охороняють молоді люди / Фото: Сьогодні

Він не зміг нам сказати, коли тут почнуться будівельні роботи, мовляв, йде підготовка, а за сучасних технологій не проблема зміцнити схил гори.

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Лісоповал у Олімпійського

Справжній лісоповал можна спостерігати відразу наприкінці паркану скандального будівництва. На ділянці гори ближче до Олімпійського стадіону. Тут зрізано величезну кількість дерев. Ми поспілкувалися зі співробітником сусіднього готелю, сподіваючись дізнатися, що ж сталося.

"Я три дні був у відгулі. Сьогодні вийшов на роботу. Це просто якийсь жах і лісоповал. Влітку не буде навіть тіні. Зрізали всі. Одне дерево впало і розбило нам огорожу", – поділився з нами чоловік.

Величезні дерева валяються зрізаними по всьому схилу, а деякі навіть порубали на колодки, як зазвичай заготовляють дрова. На санітарну вирубку це зовсім не схоже. Зрубано багато здорових дерев. Усю територію огороджено старим парканом, тут частково залишилися пішохідні доріжки, якими колись гуляли кияни.

Кияни обурені тим, що відбувається
Кияни обурені тим, що відбувається / Фото: Сьогодні

Дозвіл на вирубку місто не давало

У КМДА нам пояснили, що ця територія перебуває у приватній власності.

"Дільниця знаходиться у приватній власності. Ми не видавали жодних дозволів на вирубку дерев на Черепановій горі. Це просто свавілля. Вирубку проводила приватна фірма", – повідомили сайту "Сьогодні" у комунальному об'єднанні "Київзеленбуд".

Швидше за все, масова вирубка дерев – це сигнал для міста, що цю територію забудовуватимуть. Власники цієї ділянки землі отримали дозвіл на початок будівельних робіт, а першою ластівкою стала масова вирубка дерев.

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