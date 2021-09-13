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Фасади закривають сіткою: Гостинний двір в Києві почали готувати до консервації

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
13 вересня, 19:50
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У разі успішного ходу всіх підготовок і робіт оновлений Гостинний Двір можна буде побачити не раніше кінця 2023 року
Реконструкцію можуть почати в 2022 році
Реконструкцію можуть почати в 2022 році / Фото: Колаж: Сьогодні

Гостинний двір на Контрактовій площі в Києві почали готувати до консервації на зиму. За цей час планують провести архітектурний конкурс і дослідження.

Про це повідомляє голова громадської організації Рада з урбаністики Києва Віталій Селик в Facebook.

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"Вперше за 2760 днів будівельники повернулися у Гостиний Двір. Тепер там працюють спеціалісти від Держави, а не мутного забудовника", – пише Селик.

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Так, фасади закривають захисною сіткою для захисту перехожих від обвалу елементів. А після буде консервація будівлі перед його дев'ятій взимку без даху – накриють будівельної плівкою або вінілом для захисту від опадів.

За цей час повинні початися

  • Просторові і соціологічні дослідження, визначення карти стейкголдерів
  • Обговорення та затвердження з суспільством та експертами майбутніх бачення і функцій Гостиного двору
  • Підготовка технічного завдання реставрації
  • Архітектурний конкурс
  • Обговорення з суспільством результатів конкурсу та визначення переможця
  • Проектування
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"Якщо невідкаладно розпочати ці процеси, то в будівельні роботи можна зайти ближче до кінця 2022 року. Термін реалізації буде залежати від складності проєкту. Але попередньо на це потрібно 1-2 роки", – пише Селик.

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Також він розповів, що в разі успішного ходу всіх підготовок і робіт оновлений Гостинний Двір можна буде побачити не раніше кінця 2023 року. Через те, що будівля захищена трьома охоронними статусами – пам'ятка місцевого та національного значення, головний і центральний елемент пам'ятника містобудування Контрактова площа – "великих сюрпризів з фасадом, ордерної аркадою і формою даху не слід очікувати".

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