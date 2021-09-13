Фасади закривають сіткою: Гостинний двір в Києві почали готувати до консервації

Гостинний двір на Контрактовій площі в Києві почали готувати до консервації на зиму. За цей час планують провести архітектурний конкурс і дослідження.
Про це повідомляє голова громадської організації Рада з урбаністики Києва Віталій Селик в Facebook.
"Вперше за 2760 днів будівельники повернулися у Гостиний Двір. Тепер там працюють спеціалісти від Держави, а не мутного забудовника", – пише Селик.
Так, фасади закривають захисною сіткою для захисту перехожих від обвалу елементів. А після буде консервація будівлі перед його дев'ятій взимку без даху – накриють будівельної плівкою або вінілом для захисту від опадів.
За цей час повинні початися
- Просторові і соціологічні дослідження, визначення карти стейкголдерів
- Обговорення та затвердження з суспільством та експертами майбутніх бачення і функцій Гостиного двору
- Підготовка технічного завдання реставрації
- Архітектурний конкурс
- Обговорення з суспільством результатів конкурсу та визначення переможця
- Проектування
"Якщо невідкаладно розпочати ці процеси, то в будівельні роботи можна зайти ближче до кінця 2022 року. Термін реалізації буде залежати від складності проєкту. Але попередньо на це потрібно 1-2 роки", – пише Селик.
Мінкульт просить передати йому Гостиний двір у Києві
Також він розповів, що в разі успішного ходу всіх підготовок і робіт оновлений Гостинний Двір можна буде побачити не раніше кінця 2023 року. Через те, що будівля захищена трьома охоронними статусами – пам'ятка місцевого та національного значення, головний і центральний елемент пам'ятника містобудування Контрактова площа – "великих сюрпризів з фасадом, ордерної аркадою і формою даху не слід очікувати".
Раніше ми писали:
- легендарна будівля Гостиного двору знову в центрі уваги. І все через суперечку між КМДА та Міністерством культури, які не можуть поділити руйнується будівля.
- Зараз Гостинний двір знаходиться на балансі Фонду держмайна України. Київська влада кілька років веде боротьбу за його повернення в комунальну власність, а в Мінкульті раптом заявили, що хочуть перетворити його в Музей сучасного мистецтва і взяти Гостинний двір на свій баланс.