Київ
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ Паралімпіада 2022 Паралімпіада 2022 📉 Дефолт Росії 🇪🇺 Україна в ЄС
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Фонд "Відкрий Україну" передав Києву гуманітарну допомогу

Володимир Козир Володимир Козир Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
12 березня, 23:29
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столицю було відправлено декілька тонн продуктів
Фонд "Відкрий Україну" відправив допомогу Києву/Фото: Facebook/Арсеній Яценюк, колаж: "Сьогодні"
Фонд "Відкрий Україну" відправив допомогу Києву/Фото: Facebook/Арсеній Яценюк, колаж: "Сьогодні"

Фонд Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" відправив гуманітарну допомогу до Києва. Мер столиці Віталій Кличко допоміг організувати прийняття допомоги та її розподілення.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив Арсеній Яценюк.

Реклама

Деталі

За словами Яценюка, були направлені такі продукти:

  • Ковбасні вироби — 1 тонна;
  • Тушкованка з Румунії — 9 тонн;
  • Борошно з Румунії — 25 тонн;
  • Крупи — 8 тонн;
  • Рибні консерви "Сардини" — 4 тонни;
  • Овочевий супнабір — 4 тонни;
  • Вода — понад 10 тонн.

"Вдячний Віталію Кличко за організацію прийняття гуманітарної допомоги та її розподілення", — написав Яценюк.

Додаткова допомога Україні

Палата представників США ухвалила законопроєкт про державне фінансування, який включає виділення Україні допомоги у розмірі 13,6 млрд доларів.

Конгрес поспішає з ухваленням законопроєкту, оскільки є певні терміни, коли потрібно проголосувати закон про держфінансування. Крайній термін мав закінчуватися у п'ятницю, проте вже Палата представників ухвалила тимчасовий закон про продовження державного фінансування до вівторка.

Реклама

Багато законодавців прагнуть продемонструвати підтримку України на тлі нічим не спровокованого нападу Росії на країну.

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Гугл новости

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
«Сьогодні» в Telegram «Сьогодні» в Viber
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров В Україну надходять тисячі тонн "гуманітарки" від сусідніх країн Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак Обов'язкова підготовка та зброя. Ми дізналися, як вступити до тероборони Києва Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "Я такої наволочі у житті не бачила": росіянка у Гостомелі про військових РФ Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наші янголи-охоронці

Лейтенант Українець Владислав - 22-річний командир взводу мотопіхотного батальйону “Полісся”. Боєць зумів ефективно прикрити відхід побратимів при наступі ворога, врятувавши сотні життів. Про загибель Українця повідомили під час прориву на Антонівському мосту Херсонської області. Герой України. Посмертно.

Герої не вмирають!
Історії звитяг
Капітан Силівакін Ростислав - командир механізованого батальйону 93-ї механізованої бригади ЗСУ “Холодний Яр”. За успішні бої з переважаючими силами противника, звільнення українських міст і сел Сумщини нагороджений орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня.
Слава Україні!
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Російський рубль (₽)

0.3645

Євро (€)

33.17

Загроза вторгнення Росії
Що покласти в "тривожну валізу" і де шукати укриття?
Дізнатись
Поринь в минуле
Дізнатися більше
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти