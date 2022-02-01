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ФОПи знову під Радою. Через мітинги в центрі Києва перекрили рух транспорту (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 лютого, 13:22
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Поблизу Кабміну також неспокійно, там зібралися учасники іншого мітингу
Рух в районі урядового кварталу ускладнений.
Рух в районі урядового кварталу ускладнений. / Фото: Колаж: Сьогодні

В центрі Києва у зв'язку з масовими заходами перекрили рух транспорта. Біля Верховної Ради зібралися ФОПи, а також в під Кабміном запланований ще один мітинг.

Про це повідомляє кореспондент "Сьогодні".

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Спецтехніка перекрила рух по вулиці Михайла Грушевського від вулиці Садова в урядовому кварталі до Кріпосного провулка. На 13:00 під будівлею уряду запланована акція "За ТБ українською!" активістів спільноти "Мова об’єднує".

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Фото: Сьогодні

В урадовому кварталі ускладнений рух. Поблизу перекритої вулиці утворилися затори.

Зіткнення біля Ради

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОП у роботі касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО). 25 січня ФОП вийшли на мітинг під Верховну раду. Вже зранку мітингувальники перекривали дорогу у центрі столиці.

Підприємці закликали поліцію провести групу до будівлі Верховної Ради, щоб вони могли зустрітися з депутатами, поспілкуватись та оголосити свої вимоги, але цього не сталося.

Біля сцени ФОП зробили коридор, щоб ініціативна група змогла пройти до будівлі парламенту. Проте їх заблокувала поліція.

В результаті почалися зіткнення протестувальників з поліцією, у хід пішли камені, пляшки та сльозогінний газ. За інформацією кореспондента "Україна 24", кілька десятків людей було затримано. У сутичках постраждали люди.

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