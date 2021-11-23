Фото дня. Як виглядав міст Патона наприкінці 90-х

Міст Патона відкрили ще 1953 року, зараз він потребує ремонту та реставрації. Однак ще 20 років тому ситуація була іншою

У Мережі показали старі фото Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Користувачі Мережі показали, як виглядав міст Патона у Києві наприкінці 1990-х років.

Відповідні фото опублікували на сторінці "Красеня Київ" у Twitter.

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У публікації уточнили, що фото зроблено 1997 року. Як видно на знімку, тоді на мосту було значно менше машин, причому всі – виробництва СРСР, без іномарок.

Міст Патона у 1997 році. Фото: "Красеня Київ"

Аварійний міст Патона

На мосту Патона кияни вже тривалий час бачать пластикову дорожню огорожу, якою закрили для проїзду дві крайні смуги. Водіїв бентежить, що при цьому на мосту немає робітників. А закритими смугами їздять на велосипедах, скейтах і самокатах.

Як пояснили сайту "Сьогодні" у комунальній корпорації "Київавтодор", огорожу тут виставили, щоб зменшити навантаження та врятувати аварійний міст від руйнування. Поки на ньому спеціально обмежили проїзд двома крайніми смугами.

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Крім того, на мосту Патона обмежено рух вантажного транспорту та тролейбусів.

Очікується, що ремонтні роботи розпочнуться наступного року. На час ремонту міст повністю не перекриватимуть, а лише частково обмежують рух транспорту.