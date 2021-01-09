Фото дня. Кияни купують заборонені під час локдауну товари

Городяни намагаються обійти карантинні обмеження, – і у них це виходить

Кияни намагаються купити в супермаркетах заборонені до продажу непродовольчі товари – і їм це вдається.

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Про це повідомляє журналіст сайту "Сегодня".

Всі відділи, де продають госптовари, виглядають так: червоною стрічкою обгороджена посуд – тарілки, келихи, ложки, сковорідки, дитячі автокрісла, валізи, матраци.

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Покупці йдуть в заборонені відділи і виносять звідти тапочки, фломастери, набори для малювання, сковорідки, ковдри. Працівники відділів покупців не виганяють, але попереджають – на касі товар не проб'є.

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В один з відділів через стрічки таки пробралася жінка і винесла звідти набір для малювання. Її чекав син років десяти. Мабуть, купувалося для нього. Жінка сказала, що в будь-якому випадку віднесе товар на касу.

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Мама і син розглядають "дефіцит", який їм вдалося купити / Фото: Сьогодні

Але виявилося, що на касі все це можна пробити, оплатити і спокійно йти додому.

"Ми пробиваємо на касі все, що ви поклали на стрічку. Якщо потрібні колготки або шкарпетки, пройдіть ще раз в зал. Я все проб'ю" , – пояснила нам касир.

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Які товари заборонено продавати супермаркетам з 8 до 24 січня – список можна подивитися за посиланням.

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