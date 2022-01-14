Київ
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
😡 Кібернапад на Україну 🔔 Загроза війни з Росією 💼 Справа проти Порошенка 🌊 Водохреща-2022
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Фото дня. Київський парк облюбували лебеді та цілі зграї птахів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
14 січня, 12:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У столиці на Оболоні перехожі зробили знімок багатьох птахів у парку – найбільшу увагу киян привернули лебеді
У Києві помітили лебедів
У Києві помітили лебедів / Фото: Колаж: Сьогодні

У столичному парку "Наталка", що в Оболонському районі, місцеві жителі помітили багато птахів у водоймі. Серед них було кілька лебедів та багато інших пернатих.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

Реклама
Фото: "Київ без цензури"

На фото видно, що на воді були як мінімум три білих лебеді. А за ними стоять багато качок та чайок.

Фото: "Київ без цензури"

Де ще можна зустріти лебедів та качок у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (м. "Виставковий центр").

Качки облюбували більше місць:

Реклама
  • озеро Сонячне;
  • озеро Тельбін;
  • Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-мати;
  • Озеро у Відрадному парку;
  • Йорданське озеро на Оболоні;
  • Китаївські ставки в парку "Феофанія";
  • Парк Партизанської слави.

Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові. Наприклад, перлова крупа, ячмінь.

Варто пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крило ангела" (деформація крил).

Читайте також:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Реклама
Про важливе
Наші автори
Ігор Сєров Атака з погрозами. Що кажуть в СБУ про нічний злом урядових сайтів Ігор Сєров · Провідний редактор Сьогодні
Олександр Марущак У Києві загорівся будинок (відео) Олександр Марущак · Провідний редактор Київ Сьогодні
Ольга Кравченко "Вигнали на мороз і сміялися в обличчя": ми поговорили з мешканкою знесеного гуртожитку у Києві Ольга Кравченко · Редактор Київ Сьогодні
Творча команда
Оборона Києва
Скільки і за що платитимемо
Київський метрополітен
Ньюзмейкер
Валентина Шаповал

Валентина Шаповал

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
Зірковий пил
Мер говорить
Новини футболу
Ньюзмейкер
Інна Собора

Інна Собора

Редактор Київ Сьогодні

 Дивитись усі статті
В об'єктиві
Всі новини
Останні новини
Показати ще
#людина_цього_дня
14 січня. Іван Огієнко. 140 років тому у Брусилові народився український політичний діяч, просвітник та мовознавець, міністр освіти та міністр віросповідань УНР, єпископ Іван Огієнко...
На зустріч із героєм!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Коронавірус за тиждень

5 659

захворіло за тиждень в Києві

+2%

Поринь в минуле
Дізнатися більше
Реальна містика 🎃
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1 /2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.74

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

31.78

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти