Фото дня. Київський парк облюбували лебеді та цілі зграї птахів

У столичному парку "Наталка", що в Оболонському районі, місцеві жителі помітили багато птахів у водоймі. Серед них було кілька лебедів та багато інших пернатих.
Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".
На фото видно, що на воді були як мінімум три білих лебеді. А за ними стоять багато качок та чайок.
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Де ще можна зустріти лебедів та качок у Києві?
Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (м. "Виставковий центр").
Качки облюбували більше місць:
- озеро Сонячне;
- озеро Тельбін;
- Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-мати;
- Озеро у Відрадному парку;
- Йорданське озеро на Оболоні;
- Китаївські ставки в парку "Феофанія";
- Парк Партизанської слави.
Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові. Наприклад, перлова крупа, ячмінь.
Варто пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крило ангела" (деформація крил).