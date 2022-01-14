Фото дня. Київський парк облюбували лебеді та цілі зграї птахів

У столиці на Оболоні перехожі зробили знімок багатьох птахів у парку – найбільшу увагу киян привернули лебеді

У Києві помітили лебедів / Фото: Колаж: Сьогодні

У столичному парку "Наталка", що в Оболонському районі, місцеві жителі помітили багато птахів у водоймі. Серед них було кілька лебедів та багато інших пернатих.

Про це повідомили у Telegram-каналі "Київ без цензури".

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Фото: "Київ без цензури"

На фото видно, що на воді були як мінімум три білих лебеді. А за ними стоять багато качок та чайок.

Фото: "Київ без цензури"

Де ще можна зустріти лебедів та качок у Києві?

Лебедів можна побачити на озері, яке знаходиться правіше від входу ВДНГ (м. "Виставковий центр").

Качки облюбували більше місць:

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озеро Сонячне;

озеро Тельбін;

Фонтан-пам'ятник біля Батьківщини-мати;

Озеро у Відрадному парку;

Йорданське озеро на Оболоні;

Китаївські ставки в парку "Феофанія";

Парк Партизанської слави.

Птахів можна погодувати: влітку чи навесні можна наскубти трави прямо біля озера. А як корм краще використовувати злегка відварені зернові. Наприклад, перлова крупа, ячмінь.

Варто пам'ятати, що хліб для птахів – погана їжа. Це може призвести до проблем зі здоров'ям: ожиріння, але водночас недоїдання і навіть "крило ангела" (деформація крил).