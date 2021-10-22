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Фото дня. На центральному залізничному вокзалі в Києві величезні черги на тестування

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
22 жовтня, 12:44
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На вокзалі розгорнули центр вакцинації, де пасажири можуть зробити щеплення та тестування перед посадкою в поїзд
У Києві на залізничному вокзалі проводять вакцинацію пасажирів.
У Києві на залізничному вокзалі проводять вакцинацію пасажирів. / Фото: Колаж: Сьогодні

З 21 жовтня для того, щоб потрапити в поїзд далекого прямування, необхідно або бути вакцинованим від коронавірусу, або здати експрес-тест, який підтвердив би відсутність хвороби. Для того, щоб спростити життя пасажирам, на вокзалах розгорнули пункти вакцинації.

Сайт "Сьогодні" зафіксував величезні черги на тестування на Центральному залізничному вокзалі Києва.

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Десятки людей стоять з валізами в чергах, щоб протестуватися і потрапити на свої потяги. Пункт тестування розгорнуто безпосередньо у холі на вході до вокзалу.

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У чергах стоять десятки людей. Фото: Ігор Сєров/"Сьогодні"

Провідники відправляють вакцинуватися

Вчора, в перший день набуття чинності нових правил перевезень, ми поїхали на Центральний вокзал Києва. Там зафіксували, як нещеплених пасажирів без довідки з негативним результатом ПЛР-тесту провідники відправляють до головного холу робити експрес-тест на ковід.

Однак пасажирка поїзда Київ – Харків приїхала занадто пізно і просто не встигла б його зробити. дівчина плакала і просила її пропустити в поїзд. Провідникові вона пообіцяла, що виправиться і "все зробить" в Харкові.

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Як зробити швидкий тест

Вартість тестування для пасажирів, які мають квиток на потяг, становить 350 грн. Пункти експрес-тестування на COVID-19 розгорнули на 10 вокзалах у містах:

  • Київ;
  • Львів;
  • Харків;
  • Одеса;
  • Дніпро;
  • Запоріжжя;
  • Мукачево;
  • Кривий Ріг;
  • Вінниця;
  • Полтава (станція Полтава-Київська).

Ситуація з коронавірусом в країні

В Україні за минулу добу, 21 жовтня, зафіксували рекордні 23 785 нових випадків коронавірусу.

Загалом інфекцію вже підтвердили у 2 725 385 людей. За минулу добу від COVID-19 померли 614 жителів України (загалом – 63 003). Вилікувати вдалося 2 361 365 інфікованих (8530 – за останню добу).

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