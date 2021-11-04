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Фото дня. На Майдані Незалежності розмістили портрет Сталіна та прапор СРСР

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
4 листопада, 19:08
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У центрі чоловік продавав радянські раритети, серед них лежав і портрет Сталіна
У центрі столиці помітили портрет Сталіна
У центрі столиці помітили портрет Сталіна / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у четвер, 4 листопада, на Майдані Незалежності помітили два портрети Йосипа Сталіна з червоним прапором СРСР.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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На знімку видно, що, крім портретів, на тканині виставлені старі радянські ордени та монети.

Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"

Продавець сказав, що продає радянські раритети, а портрет – лише для реклами.

Заборонена символіка в Україні

В Україні заборонені комуністична, нацистська символіка та "георгіївська" стрічка. За порушення статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.

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  • адміністративна відповідальність передбачена за виготовлення та пропаганду "георгіївської" стрічки – накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 170 тис. грн) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.
  • кримінальна відповідальність передбачена за виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Карається позбавленням волі на строк до п'яти років.

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