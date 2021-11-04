Фото дня. На Майдані Незалежності розмістили портрет Сталіна та прапор СРСР

У Києві у четвер, 4 листопада, на Майдані Незалежності помітили два портрети Йосипа Сталіна з червоним прапором СРСР.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
На знімку видно, що, крім портретів, на тканині виставлені старі радянські ордени та монети.
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Продавець сказав, що продає радянські раритети, а портрет – лише для реклами.
Заборонена символіка в Україні
В Україні заборонені комуністична, нацистська символіка та "георгіївська" стрічка. За порушення статті закону передбачають і адміністративну, і кримінальну відповідальність.
- адміністративна відповідальність передбачена за виготовлення та пропаганду "георгіївської" стрічки – накладення штрафу від п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (понад 170 тис. грн) з конфіскацією стрічки або предметів, що містять її зображення.
- кримінальна відповідальність передбачена за виготовлення, розповсюдження комуністичної, нацистської символіки та пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів. Карається позбавленням волі на строк до п'яти років.
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