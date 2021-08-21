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Фото дня. Чарівні красуні-поліцейські позують для селфі на параді

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
21 серпня, 13:51
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Дівчат помітили на Хрещатику, де проходила репетиція заходів до Дня Незалежності
Усміхнені поліцейські фотографуються у центрі Києва, на репетиції / Фото: Владислав Мусієнко
Усміхнені поліцейські фотографуються у центрі Києва, на репетиції / Фото: Владислав Мусієнко

У п'ятницю, 20 серпня, в Києві помітили працівників патрульної поліції Києва за цікавим заняттям – позували для селфі на репетиції військового параду до Дня Незалежності.

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Відповідне фото оприлюднив фотограф Владислав Мусієнко.

Знімок зробили прямо на Хрещатику. Там троє усміхнених дівчат-патрульних позують для свіжого фото, а їх колега фотографує. На дівчатах поліцейська форма, кашкети і ботильйони на невисокому каблуці. Поруч з поліцейськими барабани.

Відзначимо, що за репетицією параду спостерігають місцеві жителі і просто випадкові перехожі – їх видно на фото ззаду патрульних.

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Як святкуватимуть в столиці

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Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.

А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:

  • учасників бойових дій на Донбасі;
  • ветеранів;
  • добровольців;
  • медиків;
  • волонтерів.

У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.

Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.

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