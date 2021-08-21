Фото дня. Чарівні красуні-поліцейські позують для селфі на параді

У п'ятницю, 20 серпня, в Києві помітили працівників патрульної поліції Києва за цікавим заняттям – позували для селфі на репетиції військового параду до Дня Незалежності.
Відповідне фото оприлюднив фотограф Владислав Мусієнко.
Знімок зробили прямо на Хрещатику. Там троє усміхнених дівчат-патрульних позують для свіжого фото, а їх колега фотографує. На дівчатах поліцейська форма, кашкети і ботильйони на невисокому каблуці. Поруч з поліцейськими барабани.
Відзначимо, що за репетицією параду спостерігають місцеві жителі і просто випадкові перехожі – їх видно на фото ззаду патрульних.
Як святкуватимуть в столиці
Президент Володимир Зеленський під час презентації заходу до ювілейного Дня Незалежності України розповів, що в столиці проведуть десять основних заходів.
А 22 серпня відбудеться вшанування тих, завдяки кому державність України збереглася в 2014 році:
- учасників бойових дій на Донбасі;
- ветеранів;
- добровольців;
- медиків;
- волонтерів.
У військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.
Раніше ми повідомляли, що військовий парад – далеко не єдина культурна програма на 30-річчя незалежності України. Президент Володимир Зеленський розповів, що День Незалежності святкуватимемо три дні.
Крім того, головною родзинкою майбутнього військового параду до 30-річного ювілею незалежності України стане пронесення Державного прапора, яке відбудеться вперше в практиці вітчизняних військових парадів.