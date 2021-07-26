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Фото дня. Під Києвом помітили баклана з чотирма лапами

26 липня 2021 16:35

Олександр Марущак , Вікторія Барановська

Експерти вважають, що такі випадки часто зустрічаються в природі

Багатьох дивує, що птах вже дорослий / Фото: колаж "Сьогодні"

Багатьох дивує, що птах вже дорослий / Фото: колаж "Сьогодні"

Під Києвом на пляжі помітили птицю з чотирма лапами. Баклан стоїть на двох лапках, а ще дві звисають у нього ззаду.

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Користувачі соціальних мереж пишуть, про "чорнобильські" наслідки і погану екологію.

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Багатьох дивує, що птах вже дорослий і лапки у нього не відпали. Експерти вважають, що такі випадки, на жаль, часто зустрічаються в природі.

"Це патологія, що розвивається на ранній стадії онтогенезу. Результат впливу так званих факторів. Гормональний фон, хімічне забруднення, вірусна інфекція. Це те, що стимулює генетичні мутації, викликає порушення диференціювання тканин і нормальний розвиток органів", – прокоментував сайту "Сегодня" Кирило Трантін, гендиректор Київського зоопарку.

Фото: Kievmap
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Фото: Kievmap

Раніше ми повідомили, що в Чорнобилі зняли рідкісну болотну черепаху.

Також ми писали, що на Київщині організували презентаційну екскурсію до Чорнобиля за оновленим маршрутом.

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