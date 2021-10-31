Фото дня. Зі стільцями та книжками: у Києві люди застрягли в черзі на вакцинацію

За добу 30 жовтня в Україні 177 765 людей вакциновано проти COVID-19

У Києві величезні черги на вакцинацію / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві утворилася черга на вакцинацію в НСК "Олімпійський".

Про це пише "Сьогодні".

Реклама

Пункт відкривається о 10:00, але люди тут чергують уже з 07:00. Дехто прийшов зі стільчиками та книжками, бо вже не вперше чекають на свій укол.

Черга на вакцинацію. Фото: Юлія Біляченко

Фото: Юлія Біляченко

Реклама

Фото: Юлія Біляченко

Фото: Юлія Біляченко

Київське метро "атакують" антивакцинатори

Вагони метро обвішані наклейками з написом "Ковід брехня. Вакцинація вбиває". Наклейки помітили у вагонах метро на червоній гілці.

Реклама

Що робити із антивакцинаторами?

"Боротьба з антивакцинаторами – це максимальне інформування населення, відповіді на питання, які є у людей (про вакцину). Тоді я впевнений, що таким чином можна буде перемогти антивакцинаторів, які є у кожній країні світу", – сказав ексміністр МОЗ Максим Степанов.

Читайте також: