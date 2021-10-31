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Фото дня. У Києві на бульварі Шевченка викинули труну

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор розділу Україна
31 жовтня, 19:53
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Користувачів Мережі здивувало фото дерев'яної труни посеред столиці
На бульварі Шевченка помітили труну
На бульварі Шевченка помітили труну / Фото: Колаж: Сьогодні

У столиці у неділю, 31 жовтня, перехожі помітили труну на вулиці. Вірогідно, її хтось викинув, бо вона лежала біля бака для сміття.

Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ без цензури".

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У публікації зазначили, що труна лежала біля проїжджої частини на бульварі Тараса Шевченка. Однак, хто і навіщо це зробив – невідомо.

Труну поставили біля сміттєвого бака. Фото: "Київ без цензури"

Реакція Мережі

Користувачів Мережі розсмішив цей знімок. У коментарях під фото вони почали писати свої жартівливі версії.

  • Коли хотів померти, але передумав;
  • Зібрався вмирати, але побачив ціни на цвинтар за місце, і передумав;
  • Живі будуть заздрити мертвим;
  • Не сьогодні;
  • У нас повернення!
Як жартують користувачі Мережі. Скріншот

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