Фото дня. У Києві на бульварі Шевченка викинули труну

У столиці у неділю, 31 жовтня, перехожі помітили труну на вулиці. Вірогідно, її хтось викинув, бо вона лежала біля бака для сміття.
Відповідне фото опублікували у Telegram-каналі "Київ без цензури".
У публікації зазначили, що труна лежала біля проїжджої частини на бульварі Тараса Шевченка. Однак, хто і навіщо це зробив – невідомо.
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Реакція Мережі
Користувачів Мережі розсмішив цей знімок. У коментарях під фото вони почали писати свої жартівливі версії.
- Коли хотів померти, але передумав;
- Зібрався вмирати, але побачив ціни на цвинтар за місце, і передумав;
- Живі будуть заздрити мертвим;
- Не сьогодні;
- У нас повернення!