Фото дня. У Києві на смітник викинули статую Діви Марії

У Києві біля контейнерів для збирання сміття помітили дві великі статуї. Одна з них – жінки з дитиною, дуже нагадує Діву Марію.
Відповідне фото опублікували в групі "Київ. Новини" у Facebook.
На знімку видно, що біля баків для сміття стоять дві статуї в людський зріст – жінка з маленькою дитиною на руках, а також чоловік з книгою. У публікації уточнили, що дивне видовище зняли біля станції метро "Бориспільська".
Далі по темі
У Мережі запропонували вигадати найкращий підпис до цього фото.
"А я тобі ще раз кажу, Галю, що сміття треба сортувати окремо!", – написала Ольга Мулько.
"Прийшла ера Водолія – релігія тепер на задвірках світу", – додала Наталія Бондаренко.