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Фото дня. У Києві на смітник викинули статую Діви Марії

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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8 лютого, 12:35
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У столиці біля сміттєвих баків помітили церковні статуї – знімок розсмішив Мережу
У Києві на смітнику знайшли незвичайні статуї
У Києві на смітнику знайшли незвичайні статуї / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля контейнерів для збирання сміття помітили дві великі статуї. Одна з них – жінки з дитиною, дуже нагадує Діву Марію.

Відповідне фото опублікували в групі "Київ. Новини" у Facebook.

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На знімку видно, що біля баків для сміття стоять дві статуї в людський зріст – жінка з маленькою дитиною на руках, а також чоловік з книгою. У публікації уточнили, що дивне видовище зняли біля станції метро "Бориспільська".

Фото: Київ. Новини

У Мережі запропонували вигадати найкращий підпис до цього фото.

"А я тобі ще раз кажу, Галю, що сміття треба сортувати окремо!", – написала Ольга Мулько.

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"Прийшла ера Водолія – релігія тепер на задвірках світу", – додала Наталія Бондаренко.

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