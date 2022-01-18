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Фото дня. У Києві небо здивувало мешканців чарівним заходом сонця

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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18 січня, 17:07
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Користувачі соціальних мереж поділилися своїми фотографіями заходу сонця
У столиці кривавий захід сонця осяяло небо
У столиці кривавий захід сонця осяяло небо / Фото: Колаж: Сьогодні

Незважаючи на те, що ще вдень у столиці сипав сніг, увечері мешканці змогли насолодитися по-справжньому казковим заходом сонця. Небо набуло червоного відтінку.

Фото опублікував відомий фотограф Сергій Ристенко у Facebook.

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Сонце, що минає, вирішило наприкінці дня порадувати людей і пофарбувало небо у різноманітні відтінки золотого, червоного та бурштинового кольорів, подарувавши очевидцям прекрасний вигляд.

Городян порадував гарний захід сонця
Городян порадував гарний захід сонця / Фото: Facebook

"Марсіанський захід сонця", – коментують фото підписники.

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Такого казкового неба давно не було у столиці
Такого казкового неба давно не було у столиці / Фото: Facebook

В Україну повернеться негода

В Україні знову погіршиться погода – оголосили штормове попередження. Очікуються сильні пориви вітру.

Вночі у західних та північних областях, а вдень по всій Україні пориви вітру 17-22 м/с (I рівень небезпеки, жовтий).

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У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях вдень пориви 25-28 м/с (ІІ рівень небезпеки, помаранчевий).

У Карпатах уночі невеликий, вдень сильний сніг, пориви вітру 25-30 м/с, хуртовина.

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