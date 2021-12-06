Фото дня. У Києві пенсіонер на вулиці просить грошей на комуналку

У Києві пенсіонер вийшов на вулицю та просить у перехожих допомогти виплатити йому рахунки за комунальні послуги.
Про це повідомляє сайт "Сьогодні".
Літній чоловік стояв зранку 6 грудня на кінцевій зупинці швидкісного трамвая №1К та 3 на вулиці Старовокзальній біля Центрального залізничного вокзалу.
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На плечі з двох боків він повісив таблички українською та російською мовами, а також пакет для грошей. На табличках він написав "Допоможіть виплатити комуналку".
Скільки кияни заплатять за комуналку у грудні
З 1 грудня в Україні відновили тарифи на комуналку. І мешканців столиці вони не потішать.
- Газ. У грудні одразу 36 газопостачальних компаній встановили ціни, нижчі за 8 грн за кубометр. Порівняно з листопадом знизили цінники лише чотири компанії.
- Холодна вода. За воду киянам доведеться заплатити 25,38 грн. (з ПДВ) за 1 куб. м.
- Електроенергія. З 11 серпня 2021 року українці платять за електроенергію від 1,44 до 1,68 грн/кВт·год із ПДВ. Розмір тарифу залежить від обсягу споживання: до 250 кВт/годину або більше. Такі розцінки будуть і цієї зими.
- Гаряча вода та опалення. Тарифи на тепло залишаться на рівні минулого року: 1654,41 грн. з ПДВ за 1 Гкал тепла. За гарячу воду доведеться заплатити 97,89 грн. за куб. (квартири з рушникосушителями), або 90,54 (без рушникосушарки).
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