Фото дня. У Києві серед грудня зацвіли дерева

У Києві помітили цікаву зимову аномалію. На вулиці Липській, що знаходиться в Печерському районі столиці, зацвіли дерева.
Про це пише сайт "Сьогодні".
Зазвичай дерева розквітають навесні.
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У Києві зацвіли каштани у листопаді
У Києві у листопаді знову зацвіли каштани. Очевидці помітили аномалію на Оболоні та Теремках.
"Цвіт, що розпускається восени, загине з настанням перших холодів. А наступного року навесні ці гілки вже будуть порожніми – двічі на рік вони не зможуть зацвісти", – пишуть у Мережі.
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