Фото дня. У Києві посеред зими розпустилися чудові квіти

Зазвичай квітка викидає від 2 до 6 бутонів, що ховаються в пазусі листя

У столиці взимку зацвіли азалії. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві наприкінці січня зацвіли неймовірні азалії. Ця квітка вважається однією з найкрасивіших кімнатних рослин.

Про це повідомили у пресслужбі Ботанічного саду імені Гришка.

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Неймовірні квіти

Азалії зацвіли в київському Ботанічному саду імені Гришка. Побачити квіти можна у оранжерейному комплексі. Зараз у ньому представлена експозиція "Азалії та Камелії".

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Азалії у київському ботсаду. Фото: пресслужба ботсаду

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Що відомо про азалії?

Кімнатна азалія – квітка невисока, з густо зростаючими, опушеними волосками, стеблами і красивим ланцетоподібним листям. Для листя азалії також характерна махровість. Особливо сильно галявина виражена по нижній стороні листя квітки.

Кущ кімнатної азалії починає цвісти на третьому році життя. Зазвичай квітка викидає від 2 до 6 бутонів, що ховаються в пазусі листя.

На Одещині зацвіли рідкісні зимові квіти

На Одещині зацвіли рідкісні зимові квіти пізньоцвіт анкарський. Рослина занесена до Червоної книги України і знаходиться на межі зникнення. Про це повідомив еколог Іван Русєв.

За словами еколога, пізньоцвіт анкарський зазвичай розквітає саме взимку. Цього разу квіти зацвіли у січні на території Національного природного парку "Тузловські лимани". Еколог знайшов рідкісні квіти поблизу міста Татарбунари на невеликій галявині. Він зазначив, що ці квіти перебувають на межі зникнення.