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Київська річка Либідь вже очистилася. Що це було – стане зрозуміло через три дні (оновлено)

11 травня, 16:25

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Раніше в Київраді був спланований проєкт відновлення річки, який передбачав повну реконструкцію берега на ділянці в два кілометри

У Києві 11 травня сталася НП – річка Либідь різко стала неприродного кольору. Киян злякало дане явище. Деякі припустили, що в річку злили шкідливі речовини.

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Фотографії "жовтої річки" опублікував Київ Зараз в Telegram.

За словами городян, ще вчора річка виглядала цілком звичайно і "була нормального кольору".

"Річка Либідь. Наші дні", – підписали фото.

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У Мережі припустили, що найімовірніше, вранці в воду злили отруйні хімікати.

У комунальному підприємстві "Плесо" прокоментували стан води в річці Либідь, яка з вчорашнього дня набула отруйно-жовтий відтінок.

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"Інспектори КП "Плесо" обстежили річку Либідь. Співробітники хімічної лабораторії взяли забір проб води. Результати будуть відомі через три дні", – повідомили сайту "Сьогодні" в КП "Плесо".

Судячи з сьогоднішніх фотографій, колір води в річці вже змінився. Вона вже не має отруйно-жовтого забарвлення.

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Відзначимо, що витоком річки в різних джерелах називають джерела, що перебувають недалеко від залізничної станції Київ-Волинський, або озеро в парку Відрадний. Висота витоку – 185 метрів над рівнем моря.

Раніше ми писали, що в Київраді розповіли, коли річка Либідь стане чистою. У 2019 році давали прогноз, що на повне відновлення 9,5 кілометра річки може піти 5-7 років.

Нагадаємо, проєкт відновлення річки передбачає повну реконструкцію берега на ділянці в два кілометри. Зараз, крім того, що в старовинній річці плавають пляшки, обгортки, подушки і навіть офісні крісла, вона забруднена нафтопродуктами й органічними речовинами.

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