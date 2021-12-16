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Фото дня. У Києві біля метро помітили величезні танки (оновлено)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
16 грудня, 11:32
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Поряд вишикувалися люди з плакатами
У Києві помітили величезні надувні танки. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві помітили величезні надувні танки. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 16 грудня, у Києві на станції метро "Арсенальна" помітили великі надувні танки.

Відповідні фото опублікувала Ліна Тесленко на сторінці у Facebook.

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Танки на "Арсенальній"

Біля встановлених танків вишикувалися люди з плакатами, на яких написано:

  • "Надув танки, а військові надули мене!"
  • "Держава обкрадає ФОПів".

Надувні танки на станції метро "Арсенальна". Фото: Ліна Тесленко

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У Києві надули великі танки Фото: Ліна Тесленко

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У Києві на "Арсенальній" поставили надувні танки. Фото: Ліна Тесленко

Біля танків стоять люди з плакатами. Фото: Юля Смирнова

Що означає протест?

У КМДА сайту "Сьогодні" повідомили, що заявку на проведення мітингу подав підприємець. Він вважає, що було неправильно проведено торги, і має претензії до однієї з військових частин, тому вирішив провести таку акцію в центрі Києва.

"Заявка була подана ще у понеділок. У ній зазначено, що свою акцію протесту підприємець проведе біля будівлі Верховної Ради, але чомусь він опинився біля станції метро "Арсенальна", – пояснили в КМДА.

У заявці на проведення акції протесту вказано, що кількість її учасників – 15 осіб, і використовуватиметься звукопідсилювальна апаратура та макети бойової техніки.

Росія перекидає танки до кордону з Україною – ЗМІ

Росія перекидає більше бойових танків до кордону з Україною. Йдеться про машини Т-80У, призначені для ведення бойових дій у безпосередньому зіткненні з противником.

Принаймні один батальйон бойових танків Т-80У було перекинуто на залізничний вокзал у Воронезькій області. За даними Janes, танки, мабуть, прямують до полігону Погоново, того самого, де Росія проводила нарощування збройних сил навесні.

Згідно з даними Janes, на відміну від досить відкритого нарощування сил навесні, недавнє розгортання російських військ є прихованим, часто відбувається вночі й здійснюється елітними наземними підрозділами. За словами представників компанії, ці дії спрямовані не так на залякування, як на створення активної загрози.

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