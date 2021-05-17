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Фракція "Слуга народу" схвалила кандидатуру на посаду міністра інфраструктури – ЗМІ

17 травня, 19:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Стало відомо, хто може стати новим міністром інфраструктури – кандидатуру схвалили на засіданні – подробиці

/ Фото: Игорь Рец, Сьогодні

Фракція "Слуга народу" на засіданні в понеділок, 17 травня, схвалила кандидатуру голови "Укравтодору" Олександра Кубракова на посаду міністра інфраструктури.

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Про це повідомляє УНН, посилаючись на народного депутата від "Слуги народу" Олексій Устенко.

"Кубракова схвалили. Фракція проголосувала за", – повідомив Устенко.

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Раніше ми повідомляли, що міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій подали у відставку.

Також нагадаємо, "Слуга народу" Євгенія Кравчук на телеканалі "Україна 24" заявила, що в понеділок, 17 квітня, на фракції будуть розглядати можливих кандидатів на заміну.

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