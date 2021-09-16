ДАБІ дозволила будівництво ЖК на території авіаційного університету в Києві

Державна будівельно-архітектурна інспекція (ДАБІ) видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету в Києві. Тепер там може з'явитися більше 1600 квартир.
Про це стало відомо з Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.
Згідно з даними, на території НАУ на вулиці Любомира Гузара планують побудувати житлові будинки з підземним паркінгом та спортивний комплекс.
Так, відповідний дозвіл ДАБІ видала 14 вересня – в останній робочий день перед ліквідацією.
Що зміниться після ліквідації ДАБІ
- Замовник сам буде реєструвати права на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволу (право на землю, містобудівні умови, експертиза) вже занесені в електронну систему або відповідні реєстри.
- Реєстрацію прав на початок будівництва будуть виконувати нотаріуси і державні реєстратори прав на нерухоме майно.
- Функцію перевірки відповідності проектної документації ДБН та іншим нормам передадуть спеціалізованим експертним організаціям, для яких передбачать посилену кримінальну, адміністративну та майнову відповідальність.
- Електронна система зможе автоматично блокувати дії нечесних забудовників, які раніше користувалися підробленими печатками і експертними звітами.
- Передбачається механізм захисту історичних пам'яток.
Нагадаємо, в березні 2020 року Зеленський і Шмигаль оголосили про ліквідацію ДАБІ, при цьому влада врахувала побажання забудовників і інвесторів. Ми розбиралися, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ.