ДАБІ дозволила будівництво ЖК на території авіаційного університету в Києві

Дозвіл видали 14 вересня – це останній робочий день перед ліквідацією ДАБІ

На території навчального закладу планують побудувати ЖК / Фото: Колаж: Сьогодні

Державна будівельно-архітектурна інспекція (ДАБІ) видала дозвіл на будівництво житлового комплексу на території Національного авіаційного університету в Києві. Тепер там може з'явитися більше 1600 квартир.

Про це стало відомо з Єдиної державної електронної системи в сфері будівництва.

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Згідно з даними, на території НАУ на вулиці Любомира Гузара планують побудувати житлові будинки з підземним паркінгом та спортивний комплекс.

Так, відповідний дозвіл ДАБІ видала 14 вересня – в останній робочий день перед ліквідацією.

Що зміниться після ліквідації ДАБІ

Замовник сам буде реєструвати права на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволу (право на землю, містобудівні умови, експертиза) вже занесені в електронну систему або відповідні реєстри.

на виконання підготовчих і будівельних робіт через електронну систему, якщо всі основні дозволу (право на землю, містобудівні умови, експертиза) вже занесені в електронну систему або відповідні реєстри. Реєстрацію прав на початок будівництва будуть виконувати нотаріуси і державні реєстратори прав на нерухоме майно.

Функцію перевірки відповідності проектної документації ДБН та іншим нормам передадуть спеціалізованим експертним організаціям, для яких передбачать посилену кримінальну, адміністративну та майнову відповідальність.

Електронна система зможе автоматично блокувати дії нечесних забудовників, які раніше користувалися підробленими печатками і експертними звітами.

Передбачається механізм захисту історичних пам'яток.

Нагадаємо, в березні 2020 року Зеленський і Шмигаль оголосили про ліквідацію ДАБІ, при цьому влада врахувала побажання забудовників і інвесторів. Ми розбиралися, наскільки подешевшають новобудови після ліквідації ДАБІ.