ДБР підозрює київських поліцейських у побитті адвоката (відео)

Інспектор поліції вирішила в такий спосіб не пускати юриста на місце огляду

Патрульні поліцейські та слідчі Святошинського управління поліції не давали адвокату виконати свою роботу і навіть застосовували до нього силу. 30 грудня працівники ДБР повідомили зловмисникам про підозру у скоєнні злочину.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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Так, фігурантами кримінального провадження є 3 патрульні та робітниці відділу дізнання. Сам злочин стався у липні 2020 року під час затримання двох імовірних торговців наркотиками.

Адвокат став випадковим свідком затримання, після чого почав захищати їхні права.

Що сталося

"Він запропонував правову допомогу та усно уклав з чоловіком та жінкою відповідну угоду. Одразу після цього правник надав адвокатське посвідчення та висунув правоохоронцям законну вимогу зняти з його підзахисних кайданки, проте поліцейські відмовились", – йдеться у повідомленні.

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Коли на місце події прибула слідчо-оперативна група, інспектор Святошинського управління поліції вирішила не пускати юриста на місце огляду. Також вона заборонила чоловікові фіксувати слідчі дії на мобільний.

Патрульні виконували всі незаконні вказівки поліцейського, відштовхували адвоката, вибили із його рук смартфон.

Крім того, чоловіка повалили на землю і кілька разів ударили, після чого одягли на потерпілого кайданки та доставили до відділу поліції.

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Що їм загрожує

"Інспектор відділу дізнання підозрюється у втручанні в діяльність захисника з використанням свого службового становища (ч. 2 ст. 397 КК України), двоє патрульних – у перевищенні влади, що супроводжувалось насильством (ч. 2 ст. 365 КК України), а одному інспектору патрульної поліції інкримінуються обидві вищезгадані статті", – йдеться у повідомленні.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

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