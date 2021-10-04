ДБР розкрило масштабну корупційну схему в Києві – "відмили" 60 млрд гривень

Розкрадання пов'язані з роботою 128 комунальних підприємств, на які безконтрольно і неефективно розподіляють гроші

ДБР розслідує можливі порушення / Фото: Колаж: Сьогодні

Інформацію про масштабну корупцію в роботі столичних органів місцевого самоврядування та комунальних підприємств оприлюднили в Державному бюро розслідувань. Системна корупція чиновників Київської міської державної адміністрації завдає шкоди столиці на загальну суму приблизно 10 млрд гривень на рік.

Про це повідомляє прес-служба ДБР.

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"Аналіз наявної у Бюро інформації свідчить, що керівництво та службові особи структур КМДА з використанням влади та наданих їм повноважень налагодили стійкі корупційні схеми розкрадання бюджету міста Києва, який на сьогодні становить приблизно 60 млрд гривень. За попередніми оцінками системна корупція посадовців КМДА щорічно може завдавати збитків територіальній громаді Києва на загальну суму приблизно 10 млрд грн", – стверджують в Бюро.

Уточнюють, що розкрадання пов'язані з роботою 128 комунальних підприємств, на які безконтрольно і неефективно розподіляють гроші.

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На КП направляється щорічно понад 20 млрд гривень. На сьогоднішній день ДБР розслідує можливі порушення, допущені керівництвом десятка підприємств і їх посадових осіб.

Інфографіка ГБР / Фото: ГБР

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"Досудові розслідування тривають", – додають в установі.

Розкрадання в столиці

Раніше СБУ заблокувала схему розтрати бюджетних грошей, виділених на організацію охорони об'єктів КП "Київпастранс" КМДА. Угода завдала столичній громаді збиток – 3,5 млн грн.

А колишнього головного бухгалтера Мінкульту України судитимуть через надмірне перерахування 420 тис. грн компанії, що проводила конкурс на проєкт Музею Революції Гідності.

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