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Де у Києві набрати святої води на Водохреще – адреси

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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18 січня, 12:34
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19 січня велике церковне свято – Водохреще Господнє
Цистерни зі святою водою чергуватимуть на свято
Цистерни зі святою водою чергуватимуть на свято / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Водохрещезазвичай готують автоцистерни, у яких розвозитимуть питну воду для освячення. Якість води проходить ретельну перевірку.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

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Кожен з водовозів проходить санітарну обробку:

  • спочатку його дезінфікують, заповнюючи водою з хлором,
  • потім промивають чистою питною водою,
  • пізніше представники лабораторій "Київводоканалу" відбирають проби води з водовозу та відправляють на аналіз.

Бажаючим набрати освячену воду на Водохреще необхідно зі своєю тарою підійти до водовозів.

Де можна набрати воду?

18 січня:

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  • З 10:00 біля Храму Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

19 січня:

  • З 8:00 до 10:00 біля храму Малої Теплої Софії, вул. Володимирська, 24;
  • З 10:00 до 15:00 біля храму святих Першоверховних апостолів Петра та Павла, вул. Стеценка, 14;
  • З 13:00 у Гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього;
  • З 9*00 біля Храму Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

Поради від рятувальників

Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки. Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:

  • купатися в присутності медиків та рятувальників,
  • після купання розігрітися та випити гарячого чаю,
  • перебувати у воді можна лише 10 секунд,
  • не можна пити алкоголь перед зануренням,
  • вибирати водойму з безпечним спуском.

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