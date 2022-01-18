Де у Києві набрати святої води на Водохреще – адреси

19 січня велике церковне свято – Водохреще Господнє

Цистерни зі святою водою чергуватимуть на свято / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на Водохрещезазвичай готують автоцистерни, у яких розвозитимуть питну воду для освячення. Якість води проходить ретельну перевірку.

Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Реклама

Кожен з водовозів проходить санітарну обробку:

спочатку його дезінфікують, заповнюючи водою з хлором,

потім промивають чистою питною водою,

пізніше представники лабораторій "Київводоканалу" відбирають проби води з водовозу та відправляють на аналіз.

Бажаючим набрати освячену воду на Водохреще необхідно зі своєю тарою підійти до водовозів.

Де можна набрати воду?

18 січня:

Реклама

З 10:00 біля Храму Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

19 січня:

З 8:00 до 10:00 біля храму Малої Теплої Софії, вул. Володимирська, 24;

З 10:00 до 15:00 біля храму святих Першоверховних апостолів Петра та Павла, вул. Стеценка, 14;

З 13:00 у Гідропарку біля каплиці Хрещення Господнього;

З 9*00 біля Храму Покрови Пресвятої Богородиці, вул. Прирічна, 5а.

Поради від рятувальників

Рятувальники нагадують, що заборонено купатися у крижаній воді без підготовки. Також потрібно пам'ятати кілька правил для безпечного занурення у воду:

купатися в присутності медиків та рятувальників,

після купання розігрітися та випити гарячого чаю,

перебувати у воді можна лише 10 секунд,

не можна пити алкоголь перед зануренням,

вибирати водойму з безпечним спуском.

Раніше ми писали: