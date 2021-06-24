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Де в Києві врятуватися від лютої спеки – безкоштовні фонтани і охолоджувальні рамки

24 червня 2021 15:54

Олександр Марущак , Ольга Кравченко

Поки охолоджувачі вже встановлені в парку "Відрадний" та в сквері на вулиці Мартиросяна

Городяни рятуються від спеки, купаючись у фонтанах. Фото: kiev.vgorode.ua

Городяни рятуються від спеки, купаючись у фонтанах. Фото: kiev.vgorode.ua

Київ переживає рекордну спеку, якої місто не знало з 1946 року. Медики радять не виходити на вулицю без головних уборів, пити багато води і не перебувати тривалий час під палючим сонцем. Ми дізнавалися, де і як кияни можуть безкоштовно охолодитися в парках міста.

Коли з'являться охолоджувальні рамки

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Співробітники районних управлінь по утриманню зелених насаджень монтують спеціальні охолоджувальні рамки з розпилювачами води.

"Охолоджувальні рамки тільки починають встановлювати в столичних парках і скверах. Поки вони вже встановлені в Солом'янському районі – в парку "Відрадний", запрацював розпилювач води в сквері на вулиці Мартиросяна. В інших парках рамки запрацюють найближчими днями", – розповіли сайту "Сьогодні" в комунальному об'єднанні "Київзеленбуд".

Фото КО "Київзеленбуд"

Фото КО "Київзеленбуд"

Там додають, що раніше охолоджувальні рамки не встановлювали через дощі, покос трави та прибирання територій в зелених зонах міста.

Відпочивайте біля фонтанів!

"З наступного тижня охолоджувальні рамки запрацюють в усіх парках міста, де їх встановлювали раніше. Але охолодитися кияни зможуть і біля фонтанів, які працюють в Куренівському парку, Парку партизанської слави, парку Совки. Є затишний фонтан в Наводницькому парку, на Оболонській площі, 6, Контрактовій площі. Місць, де можна врятуватися від спеки, досить багато", – додають в "Київзеленбуді".

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Читайте також: У місто прийшла спека. У Києві ввели заборону на в'їзд вантажівок

Нагадаємо, що в Києві зафіксували два температурних літніх рекорди.

Раніше ми писали, що до України йде холодний атмосферний фронт.

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