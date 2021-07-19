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Герой дня. У Києві чоловік врятував собаку під час потопу (відео)

19 липня 2021 17:10

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Рятуючись від повені, собака вилізла на плаваючий дерев'яний "пліт"

Чоловік промок до нитки, але врятував пса. Фото: колаж "Сьогодні"

Чоловік промок до нитки, але врятував пса. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні вулицями міста пронісся ураган. Багато місць затопило водою. В інтернеті з'явився милий ролик, на якому видно, як чоловік рятує собаку.

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Відео опублікував LOS SOLOMAS в Telegram.

Інцидент стався недалеко від станції метро "Академмістечко".

Пес не зміг самостійно дістатися до суші. Чоловік допоміг йому вибратися і на руках переніс в безпечне місце.

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"Головне завжди залишатися людиною. Герої не носять плащі. Спасибі таким людям, за віру в те, що не все втрачено", – пишуть в Мережі.

Раніше ми писали, що в Києві на Русанівці бійцівська собака покусала дитину.

Нагадаємо, після того, як стався скандал з зупинкою нібито нетверезого нардепа Євгена Брагар, журналісти "Сьогодні" згадали відомий скандал з його участю – як він пропонував пенсіонерці продати собаку заради виживання. Ми дізналися, що той пес Шарик, який прославився на всю країну, вже помер.

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