Герой дня. У Києві чоловік врятував собаку під час потопу (відео)

Чоловік промок до нитки, але врятував пса. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві сьогодні вулицями міста пронісся ураган. Багато місць затопило водою. В інтернеті з'явився милий ролик, на якому видно, як чоловік рятує собаку.
Відео опублікував LOS SOLOMAS в Telegram.
Інцидент стався недалеко від станції метро "Академмістечко".
Пес не зміг самостійно дістатися до суші. Чоловік допоміг йому вибратися і на руках переніс в безпечне місце.
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"Головне завжди залишатися людиною. Герої не носять плащі. Спасибі таким людям, за віру в те, що не все втрачено", – пишуть в Мережі.
Раніше ми писали, що в Києві на Русанівці бійцівська собака покусала дитину.
Нагадаємо, після того, як стався скандал з зупинкою нібито нетверезого нардепа Євгена Брагар, журналісти "Сьогодні" згадали відомий скандал з його участю – як він пропонував пенсіонерці продати собаку заради виживання. Ми дізналися, що той пес Шарик, який прославився на всю країну, вже помер.