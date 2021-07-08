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"Голосіївському стрілку" загрожує довічне ув'язнення

8 липня 2021 14:55

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Чоловікові інкримінують дві статті Кримінального кодексу. Напередодні він поранив трьох осіб

Затримання підозрюваного. Фото: ГУНП

Затримання підозрюваного. Фото: ГУНП

У Києві чоловікові, який на Голосіївському проспекті забарикадувався у квартирі і поранив людей, оголосили про підозру.

Про це повідомили у пресслужбі Київської міської прокуратури.

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Дії підозрюваного кваліфікують відразу за кількома статтями – як замах на вбивство працівника правоохоронного органу у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків і замах на вбивство двох осіб (ст. 348 КК України, ч. 2 ст. 15, п. 1. ч. 2 ст. 115 КК України).

Якщо чоловіка визнає винним суд, йому загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

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При цьому в прокуратурі зазначили, що у результаті стрілянини постраждало троє осіб, а не двоє, як повідомлялося раніше. Зокрема, патрульний отримав вогнепальне поранення лівої кисті з множинними переломами кісток, ще один постраждалий – вогнепальне поранення голови, шиї, грудної клітки та живота, інший чоловік – уламкове пошкодження правого плечового суглобу.

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До Голосіївського райсуду направлено клопотання про взяття підозрюваного під варту.

Нагадаємо, 7 липня патрульні приїхали на виклик через конфлікт в квартирі. Суперечка виникла між двома власниками приміщення. Один з них відкрив вогонь з мисливської рушниці.

Також нагадаємо, вночі 4 липня у Запоріжжі в ресторані "Аристократ" сталася стрілянина – загинула людина.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті:

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