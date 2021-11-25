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Головою об парту та по руках: під Києвом вчителька б'є дітей

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 листопада, 15:08
В закладинки
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Діти в класі регулярно отримують стусани, приниження та жорстокість. Вони постійно скаржаться і навіть відмовляються ходити до школи
У Київській області у школі скандал. Фото: колаж "Сьогодні"
У Київській області у школі скандал. Фото: колаж "Сьогодні"

В Обухові Київської області вчителька молодших класів регулярно била дітей на уроках. Батькам учнів рекомендували мовчати та нікуди не звертатися.

Про це йдеться у програмі "Сніданок 1+1".

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Деталі скандалу

Як стало відомо, вчителька вдарила першокласника головою об парту, а ще одну дитину била по руках. Це сталося ще минулого року, але у школі інцидент зам'яли.

Адміністрація школи просила батьків нікуди не звертатися, а шкільний психолог навчала дітей не розповідати вдома про конфлікти.

Ситуація повторилася

Наступного року ситуація повторилася і постраждав другокласник. Він росте без матері та батька, його вихованням займається бабуся. Жінка розповіла, що вчителька так била дитину, що в роті було повно крові.

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"Я одразу ж там у вестибюлі йому так вивернула губу, а там побито зубами", – розповіла бабуся.

Жінка спробувала поговорити з вчителькою по телефону, але та почала кричати у відповідь. У школі почали просити бабусю нікуди не повідомляти про інцидент.

Як виявилося, діти в класі регулярно отримують стусани, приниження та жорстокість. Вони постійно скаржаться і навіть відмовляються ходити до школи.

Мама іншого другокласника після скарг сина прийшла до школи та слухала під дверима кабінету, як проходять уроки. Вона була шокована тим, що відбувається та почула, як психолог умовляє дітей не розповідати про інциденти батькам.

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Що каже директорка школи

Директорка навчального закладу заявила, що у психолога був урок-гра, де з дітьми говорили про друзів, дружбу та секрети, які не можна розповідати. Нібито це спеціальна програма для всієї початкової школи.

Батьки почали об'єднуватися і написали заяву про булінг до адміністрації школи та поліції.

"Звичайно, ситуація абсолютна неприпустима для освітнього закладу і, як тільки було звернення батьків, ми, згідно із законодавством, скликали комісію нашу шкільну, запросили всіх учасників, тих людей, які були зазначені в цій заяві, зібрали у них усі свідчення. Що могли на рівні школи, ми зробили", – заявила директорка школи Вікторія Марченко.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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