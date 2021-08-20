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Місто перекрите. У Києві проходить репетиція параду – військова техніка вишикувалася в колону (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
20 серпня, 16:19
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У центрі зупинився рух по вулицях – Хрещатик, Велика Васильківська та Набережно-Хрещатицька
У столиці пробки через репетицію параду. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці пробки через репетицію параду. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 20 серпня, проходить репетиція параду до Дня Незалежності. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", колона військової техніки рухається по проспекту Перемоги до центру міста.

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Біля метро "Льва Толстого" вже не можна проїхати. Там збирають великий турецький безпілотник прямо на проїжджій частині.

Всього було заплановано три репетиції – 18, 20 і 22 серпня – в ці дні в місті буде ускладнено рух.

Військові авто готуються їхати в бік центру. Фото: "Сьогодні"
Військові авто готуються їхати в бік центру. Фото: "Сьогодні"

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Все місто перекрите через колони з авіа та військовою технікою.

Рух в столиці зупинилося. Фото: "Сьогодні"
Рух в столиці зупинилося. Фото: "Сьогодні"

Як свідчать онлайн-карти Google-maps, центр вже перекритий.

Карта пробок. Фото: Гугл-карти
Карта пробок. Фото: Гугл-карти

Зокрема, перекрито Хрещатик, Велику Васильківську та Набережно-Хрещатицьку. Вони будуть перекриті з обіду до півночі.

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Так выглядит сейчас Крещатик. Фото: Гугл-карты
Так выглядит сейчас Крещатик. Фото: Гугл-карты

Що заплановано на День Незалежності

У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":

  • кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
  • військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";
  • курсанти Національної академії;
  • зведений оркестр.

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