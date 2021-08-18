Київ
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Загибель мера Кривого Рогу ⚽ Шахтар в Лізі чемпіонів 📽 Одеський кінофест 🇺🇦 День Незалежності України - 2021
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Місто "стоїть" в заторах. Як в Києві проходить репетиція параду до Дня Незалежності (фото, відео)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 17:19
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Всього заплановані три репетиції – 18, 20 і 22 серпня – в ці дні в місті буде перекритий рух
Колона військових йде Хрещатиком. Фото: колаж "Сьогодні"
Колона військових йде Хрещатиком. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві сьогодні, 18 серпня, проходить репетиція параду до Дня Незалежності. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", колона рухається Хрещатиком і вишикується в центрі міста на Майдані.

Реклама

Заплановано кілька проходжень, доти, доки керівництво Міноборони не поставить гарну оцінку.

Колона рухається на Майдан Незалежності. Фото: "Сьогодні"
Колона рухається на Майдан Незалежності. Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"
Фото: "Сьогодні"

Реклама

Можливо тимчасове призупинення руху громадського транспорту:

  • автобусів маршрутів №№ 2, 5, 7, 14, 20, 20-К, 23, 24, 31, 32, 47, 53, 62, 69, 72, 90, 114, 115, 118, 119, 137-Н, 500;
  • тролейбусів маршрутів №№ 3, 5, 7, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 19-Д, 26, 33, 40, 40-К, 91-Н, 92-Н, 93-Н, 94 Н ;
  • трамваїв маршрутів №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19.

Фото: "Сьогодні"
Фото: "Сьогодні"

У столиці утворилися величезні затори. Про це свідчить Google-карта.

Пробки в столиці. Фото: Google-maps
Пробки в столиці. Фото: Google-maps

Зокрема, перекриті Хрещатик, Велика Васильківська та Набережно-Хрещатицька. Вони будуть перекриті з обіду до півночі.

Реклама

Наступні репетиції параду запланували на 20 і 22 серпня. У ці дні в столиці діятимуть аналогічні обмеження.

Що заплановано на День Незалежності

У нинішньому військовому параді в столиці візьмуть участь понад 5000 військових, більше 50 літальних апаратів, 400 одиниць зброї та техніки.

У День Незалежності України на Хрещатику буде три колони – піша, повітряна і механізована.

Цікаво, що пішу колону зведених парадних розрахунків Національної гвардії України представлятимуть відразу чотири "коробки":

  • кінологічний підрозділ зі службовими собаками;
  • військовослужбовці спеціального навчально-тренувального батальйону "Почесний Караул";
  • курсанти Національної академії;
  • зведений оркестр.

Раніше ми повідомляли:

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Segodnya.ua в telegram-канале Пiдпишись на RSS-канал
Всі новини
Київ
Більше новин
Україна
Всі новини
Останні новини
Більше новин
Пряма трансляція
Опитування
погода
курс долара
опитування
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Наші соцмережі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти