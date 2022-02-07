"Пишаюся, що я росіянка": у Києві вчителька звільнилася після мовного скандалу

Педагог написала заяву за власним бажанням

У столичній школі спалахнув скандал / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві закінчили розгляд справи, пов'язаної з мовним законом в ліцеї №303. Влада вирішила провести перевірку після резонансного випадку.

Про це повідомляє прес-служба Уповноваженого із захисту державної мови.

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"За результатами роботи встановлено наявність фактів порушення ч. 1 ст. 21 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної" в частині застосування державної мови в освітньому процесі", – йдеться в повідомленні.

Що сталося

Мова йде про відмову вчительки німецької мови ліцею №303 говорити українською мовою під час занять та її реакції на зауваження учня.

"Факт застосування недержавної мови педагогічним працівником ліцею в освітньому процесі під час проведення заняття з німецької мови є прикрим та єдиним випадком, якому надану належну оцінку адміністрацією та педагогічним колективом", – йдеться у відповіді ліцею №303.

Вчителю оголошено догану, вона провину визнала і прийняла рішення про звільнення за власним бажанням.

"Пишаюся тим, що я не українка, а росіянка", – заявила педагог на уроці.

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