Готуємося до похолодання? Якої погоди чекати в Києві завтра

Вночі синоптики дощ не обіцяють, але погода залишиться хмарною

Погода в Києві на 23 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 жовтня, в Києві стане холодніше, а небо буде цілий день вкрите хмарами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Вдень температура повітря в столиці опуститься до 11-13 градусів вище нуля. Вітер буде західний 7-12 метрів на секунду. Погода без істотних опадів, але хмари будуть до самого вечора.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють.

Прогноз погоди в Києві на 23 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

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У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.

Якщо в першому випуску на Таганов була надіта сорочка з коротким рукавом, то в наступному випуску цей елемент одягу був вже повністю розстебнутий, а в подальшому його колеги-чоловіки оголошували прогнози взагалі топлес.

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