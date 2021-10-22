Київ
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🎬 Болдвін застрелив українку 🚫 Жорсткий карантин - жовтень 2021 Вибори в Харкові Вибори в Харкові 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини Києва Інші новини

Готуємося до похолодання? Якої погоди чекати в Києві завтра

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
22 жовтня, 16:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вночі синоптики дощ не обіцяють, але погода залишиться хмарною
Погода в Києві на 23 жовтня / Колаж "Сьогодні"
Погода в Києві на 23 жовтня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 23 жовтня, в Києві стане холодніше, а небо буде цілий день вкрите хмарами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Вдень температура повітря в столиці опуститься до 11-13 градусів вище нуля. Вітер буде західний 7-12 метрів на секунду. Погода без істотних опадів, але хмари будуть до самого вечора.

Вночі стовпчики термометрів коливатимуться від 6 до 8 градусів тепла. Опадів синоптики не обіцяють.

Прогноз погоди в Києві на 23 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру
Прогноз погоди в Києві на 23 жовтня. Скрін з сайту Укргідрометцентру

Реклама

У Полтаві прогноз погоди почали вести оголені чоловіки

Полтавський телеканал досить оригінально вирішив підійти до погодного блоку – серед провідних, якими зазвичай є привабливі дівчата, з'явилися і кілька спортивних хлопців.

Очевидно, телеканал PTV вирішив внести гендерна різноманітність в випуски прогнозу погоди. Примітно, що з часом на них стає все менше і менше одягу.

Якщо в першому випуску на Таганов була надіта сорочка з коротким рукавом, то в наступному випуску цей елемент одягу був вже повністю розстебнутий, а в подальшому його колеги-чоловіки оголошували прогнози взагалі топлес.

Реклама

Читайте також

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Київ
Показати ще
Метро на Троєщину
Як назвуть станції на новій гілці
Станція "Троєщинська"?
Реклама
В тренді
Всі новини
Україна
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Податками по цифровізації
Що буде з 4G та 5G в Україні
Лови зв'язок!
Щоденник незалежності 🇺🇦

22 жовтня 1991. Кабінет міністрів України видав розпорядження про створення українського трамваю...

Зануритись у той день
Тепло у Києві
До початку опалювального сезону залишилося
Докладно
Опитування
Реальна містика 🎃

Будинок вдови в Києві. Одна з резиденцій президента в столиці багато таємниць...

Світ незвіданого
Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Вибір киян
Самі популярні станції метро
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Академмістечко" - 5,86 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Лісова" - 5,26 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Вокзальна" - 4,59 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Лівобережна" - 4,45 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
"Мінська" - 4,33 млн пасажирів
1/2
Таємниці Києва
Що приховує Центральний вокзал
Цікаво
Обмінка
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.2

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.49

Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Київ
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти