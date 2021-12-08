Готуємось до заторів? Завтра на Київ чекають туман і ожеледь – прогноз

Найближчим часом із збереженням до кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня у Києві очікується туман. Видимість 200-500 метрів та рівень небезпеки, жовтий.
Про це попереджає Укргідрометцентр.
Фахівці рекомендують водіям під час водіння у тумані:
- знизити швидкість руху,
- за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом,
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,
- при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію,
- уникати різких маневрів на дорозі.
Також нагадаємо, що у столиці 9 грудня очікується ожеледиця на дорогах. І рівень небезпеки жовтий.
Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років
У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса.
Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.
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