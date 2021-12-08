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Готуємось до заторів? Завтра на Київ чекають туман і ожеледь – прогноз

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
8 грудня, 17:09
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Фахівці рекомендують водіям тримати безпечну дистанцію
У столиці погіршуються погодні умови
У столиці погіршуються погодні умови / Фото: Колаж: Сьогодні

Найближчим часом із збереженням до кінця доби 8 грудня, вночі та вранці 9 грудня у Києві очікується туман. Видимість 200-500 метрів та рівень небезпеки, жовтий.

Про це попереджає Укргідрометцентр.

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Фахівці рекомендують водіям під час водіння у тумані:

  • знизити швидкість руху,
  • за наявності протитуманних фар включити їх разом із ближнім світлом,
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями,
  • при зупинці увімкнути аварійну світлову сигналізацію,
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Також нагадаємо, що у столиці 9 грудня очікується ожеледиця на дорогах. І рівень небезпеки жовтий.

Листопад у Києві став одним із найтепліших за останні 140 років

У Києві ноябрь цього року потрапив до десятки найтепліших з 1881 року. Місяць відзначився температурними рекордами. Середньомісячна температура листопада була вищою за кліматичну норму в 1991-2020 роках на 2,2 градуса.

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Вона становила 4,8 градуса тепла. Найтеплішим вдень метеорологи визнали 5 листопада – його максимум сягнув 15,8 градуса тепла. Найхолоднішим вдень назвали 17 листопада. Тоді мінімальна температура знизилася під ранок до 7,1 градусів морозу.

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