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Готуємося пірнати в ополонку: де в Києві обладнають місця для купань – список

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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12 січня, 06:00
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У КП "Плесо" закликають киян купатися лише у спеціально відведених місцях
У столиці 19 січня городяни поринуть у ополонку
У столиці 19 січня городяни поринуть у ополонку / Фото: Колаж: Сьогодні

Співробітники комунального підприємства "Плесо" готують локації для святкування Хрещення. На водоймах Києва буде 15 локацій, де можна безпечно поринути у ополонку. Сайт "Сьогодні" дізнався, що основна локація буде у Гідропарку на пляжі "Дитячий".

Очікується, що 19 січня о 13:00 тут відбудеться святкове богослужіння та освячення води. Тут уже встановили мобільні біотуалетні кабіни. Постелили синтетичну килимову доріжку від воріт до місця освячення води. На інших 14 локаціях традиційно чергуватимуть рятувальники та медики.

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Місця обладнають кабінками для перевдягання. У деяких місцях вирізують очерет, щоб купальникам було зручно заходити у воду. У КП "Плесо" закликають киян купатися лише у спеціально відведених місцях, де обстежено дно водойми та є рятувальники.

Що зроблено?

У КП "Плесо" кажуть, що заплановані такі організаційні роботи та заходи:

  1. Встановлено понтон на відпочинковій зоні "Дитяча";
  2. Здійснено ремонт та фарбування пляжного інвентарю на пляжі "Дитячий";
  3. Розчищений очерет у зоні відпочинку "Наталка" та "Наталка-2";
  4. Встановили синтетичну килимову доріжку від воріт до місця освячення води в зоні відпочинку "Дитяча";
  5. Установка мобільних біотуалетних кабін (МТК);
  6. При необхідності проведення робіт із очищення території від снігу.

Місця, де можна буде поринути в ополонку:

1. Зона відпочинку "Дитяча", Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;

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2. "Венеція", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький;

3. "Наталка", Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна;

4. "Наталка 2" (парк);

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5. "Галерна", Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська;

6. "Предмостная Слобідка". Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів;

7. "Тельбін", Дніпровський район, вул. Тичини;

8. "Райдуга", Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка;

9. "Троєщина", Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака;

10. "Пуща-Водиця", Оболонський район, ставок №8 на р. Горенка;

11. "Вербне", Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна;

12. "Центральна", Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів;

13. Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-пр. Оболонський;

14. "Радуга", Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська. 7;

15. "Чорторий". Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

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