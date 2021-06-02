Число звіра. Віруючі УПЦ протестують біля Ради проти ID-паспортів (фото, відео)

Під будівлею Верховної Ради віруючі Української православної церкви протестують проти безальтернативного введення ID-паспортів. Учасники акції заявляють, що електронний номер – це "число звіра".
Про це повідомляє PavlovskyNews.
"Ми хочемо бути рабами Божими, а не рабами системи", – кажуть учасники мітингу.
Більш того, вони вважають, що електронний номер – це "число звіра", яке можна наносити на ID-паспорт.
Раніше Комітет Ради з питань правової політики порекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, який передбачає виведення з обороту паперових паспортів, і замінити їх пластиковими посвідченнями особи.
УПЦ проти ID-паспортів. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews
Раніше ми повідомляли, навіщо потрібна заміна паперового паспорта пластиковою карткою.
Також нагадаємо, українці з ID-картами скаржаться на обслуговування в банках.