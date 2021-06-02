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Число звіра. Віруючі УПЦ протестують біля Ради проти ID-паспортів (фото, відео)

2 червня, 16:31

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Незважаючи на дощ в Києві, парафіяни УПЦ, зібралися на мітинг, де висловили свій протест проти ID-паспортів

Під будівлею Верховної Ради віруючі Української православної церкви протестують проти безальтернативного введення ID-паспортів. Учасники акції заявляють, що електронний номер – це "число звіра".

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Про це повідомляє PavlovskyNews.

"Ми хочемо бути рабами Божими, а не рабами системи", – кажуть учасники мітингу.

Більш того, вони вважають, що електронний номер – це "число звіра", яке можна наносити на ID-паспорт.

Раніше Комітет Ради з питань правової політики порекомендував парламенту прийняти за основу законопроєкт, який передбачає виведення з обороту паперових паспортів, і замінити їх пластиковими посвідченнями особи.

УПЦ проти ID-паспортів. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews
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УПЦ проти ID-паспортів. Фото: Telegram-канал/PavlovskyNews

Раніше ми повідомляли, навіщо потрібна заміна паперового паспорта пластиковою карткою.

Також нагадаємо, українці з ID-картами скаржаться на обслуговування в банках.

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