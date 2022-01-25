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Грип та COVID-19 одночасно. Чи є у Києві флурон: ми дізналися

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25 січня, 15:20
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У світі вже з'явилися перші випадки захворювання людей на грип і коронавірус одночасно
Лікарі припускають можливість одночасного зараження.
Лікарі припускають можливість одночасного зараження. / Фото: Колаж: Сьогодні

Захворювання флурон – одночасного зараження коронавірусом SARS-CoV-2 та грипом – у Києві поки що лабораторно не підтверджено.

Про це "Сьогодні" розповів Сергій Чумак, головний санлікар Києва.

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За його словами, у Києві не було зафіксовано одночасного захворювання на грип та коронавірус. Він вважає, що таке взагалі неможливо.

"У нас такого не було. Одночасно заразитися двома вірусами неможливо. Сильний вірус – витісняє слабкий. Людина може перехворіти на грип, а потім на коронавірус. Нещодавно в Києві був лабораторно підтверджений сезонний грип А, який не був зареєстрований у Києві минулого року – його витіснив. коронавірус", – розповів Чумак.

Чотири віруси грипу

Інфекціоніст Віктор Петров розповів, що в Україні зараз циркулюють чотири віруси грипу, проте медики ще не фіксували випадки одночасного зараження.

"У нас в країні зараз циркулюють два віруси типу А і два – типу В. Тобто чотири віруси грипу. Плюс COVID-19. "Омікрон" зараз витісняє "Дельту", тому найближчими тижнями "Омікрон" стане домінуючим. Чи є в Україні випадки одночасного зараження COVID-19 та грипу? Є тести на грип, але вони не дешеві та не всі хворі хочуть їх здавати. Держава при цьому не забезпечує", – сказав інфекціоніст сайту "Сьогодні".

За словами медика, небезпека одночасного інфікування грипом та COVID-19 у тому, що ураження легенів відбувається набагато швидше.

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Перші випадки одночасного зараження

Florona – одночасне зараження сезонним грипом та COVID-19. Перший випадок зафіксували у Сербії.

Також раніше Florona зафіксували у Хорватії, Північній Македонії та Республіці Сербської Боснії та Герцеговини.

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