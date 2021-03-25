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У Києві гроза мишей кіт Чівас дослужився до звання майора (фото)

25 березня, 14:35

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Бездомного кота прихистив рятувальник Артур Моркотенко

Начальник частини спеціальних рятувальних робіт Артур Моркотенко 28 січня забрав котика з під'їзду будинку, куди його підкинули "небайдужі громадяни".

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Дивною історією про добре серце рятувальника, який захистив крихітного кота Чіваса від неминучої загибелі, поділилися в пресслужбі ДСНС Києва.

Рятувальник побачив повідомлення в facebook про те, що вже тиждень кошеня замерзає і голодує в під'їзді.

"Тож так само впевнено і рішуче, як і під час ліквідації пожеж, наш герой прийняв рішення оселити котика у себе. В одну мить пухнастик отримав люблячу родину, догляд, формений одяг, ім'я та навіть спеціальне звання майора", – пишуть в ДСНС.

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З тих пір Чівас, а саме так звуть грозу мишей і емоційного втішника рятувальників, живе в кабінеті свого рятівника.

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У вільний від виконання службових обов'язків час котик спить у лотку для паперів і гуляє частиною.

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"Ми переконані, що такі історії і вчинки варті суспільної уваги, адже це неабияк надихає та не дає зневіритись у буденності. Користуючись нагодою, ми закликаємо усіх брати приклад із наших вогнеборців – не боятися простягнути руку допомоги тим, хто цього найбільше потребує. У часи недуги, котра накрила увесь світ, ми як ніколи маємо бути милосердними та дбати один про одного", – додають у відомстві.

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Раніше ми писали, що російські правоохоронці виявили двох дітей, які довгий час жили в компанії тільки котів і під наглядом стороннього чоловіка.

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Київ кіт майор рятувальник ДСНС

Джерело: Сьогодні

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