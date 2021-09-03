Вантажівка провалилася в фонтан на Арсенальній: що відбувається зараз і коли запрацює (фото, відео)

Користувачі Мережі, як завжди з гумором поставилися до ситуації з пішохідним фонтаном

Робочі лагодять фонтан, який пошкодив вантажівка в столиці. Фото: колаж "Сьогодні"

Днями в Києві на Арсенальній площі сталася НП. Водій вантажівки провалився в "сухий" фонтан. Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", зараз усувають наслідки інциденту.

Реклама

Автомобіль вже прибрали з місця події. Зараз ведуться роботи по відновленню фонтану.

Територія навколо фонтану, як і раніше обгороджена.

Відновлюють фонтан на Арсенальній. Фото: "Сьогодні"

Реклама

Робочі закінчують укладати плитку, а потім за роботу візьмуться наладчики фонтану, водяних форсунок. У неділю він має запрацювати.

Навколо площі вже поставили огорожу.

Огорожа з'явилося на площі. Фото: "Сьогодні"

За словами робітників, вантажівка важив більше 8 тонн, але люди можуть ходити без побоювання, так як плитка і опори витримають 1,5 т на кв. м.

Реакція соцмереж

Користувачі Мережі вже встигли висміяти горе-вантажівку. Деякі навіть порівняли фото з місця події з 3D-рисунком.

Реклама

3D-версія. Фото: Марк Поллок / Facebook

"Класна задумка. Але ж можуть, коли хочуть", – підписав Марк Полиць свій пост.

Багато передплатники підтримали його.

"Я впевнений що так і зроблять! І це буде найкращим рішенням", – написав Колен Делон.

"Ні, це не зйомки нового "Форсажу" і не 3D-малюнок. Це вантажівка, яка провалився у відкритий вчора "сухий" фонтан на Арсенальній площі в Києві", – пише Сергій Павленко в соцмережі.

Що було

Реклама

У Києві вантажівка, який доставляв бутильовану воду, провалився в новий фонтан, який днями відкрили на Арсенальній площі.

Тепер водієві вантажівки загрожує штраф і можливо компенсація ремонту фонтану. Сам фонтан обіцяли відремонтувати до кінця тижня.

Раніше ми писали: