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Хімікати чи фарба? Що відомо про позелення річки Сирець у Києві

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25 січня, 06:30
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Вода у річці виглядає як хімічна рідина, яку використовують для очищення котлів та агрегатів на ТЕЦ
Річка Сирець у Києві стала зеленим.
Річка Сирець у Києві стала зеленим. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни продовжують обговорювати раптове позеленювання струмка Сирець, який на вихідних набув отруйно-зеленого кольору. У комунальному підприємстві "Плесо" кажуть, що 24 січня інспектори підприємства провели огляд території струмка. І в деяких місцях вода у ньому зеленого кольору.

"Співробітники нашої хімічної лабораторії візьмуть проби води з струмка Сирець. Результати будуть відомі через чотири дні. Тоді і з'ясуємо, що стало причиною річки, що позеленіла. Ми зможемо визначити склад води, а також визначити, де це сталося і з якої причини", – повідомили сайту "Сьогодні" у КП "Плесо".

Що відомо про причини

На підприємстві зазначають, що часто до водоймищ міста зливають воду після обмивання автомобілів, а забудовники грішать тим, що зливають воду після обмивання бетономішалок. На жаль, наші люди іноді викидають будівельне сміття на берегах річок, могли й ємності з фарбою викинути.

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Теоретично причиною може бути використана вода після промивання агрегатів на ТЕЦ або автомийки.

"Що спричинило, ми дізнаємося після того, як будуть готові аналізи води", – наголошують у КП "Плесо".

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