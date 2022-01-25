Хімікати чи фарба? Що відомо про позелення річки Сирець у Києві

Вода у річці виглядає як хімічна рідина, яку використовують для очищення котлів та агрегатів на ТЕЦ

Річка Сирець у Києві стала зеленим. / Фото: Колаж: Сьогодні

Кияни продовжують обговорювати раптове позеленювання струмка Сирець, який на вихідних набув отруйно-зеленого кольору. У комунальному підприємстві "Плесо" кажуть, що 24 січня інспектори підприємства провели огляд території струмка. І в деяких місцях вода у ньому зеленого кольору.

"Співробітники нашої хімічної лабораторії візьмуть проби води з струмка Сирець. Результати будуть відомі через чотири дні. Тоді і з'ясуємо, що стало причиною річки, що позеленіла. Ми зможемо визначити склад води, а також визначити, де це сталося і з якої причини", – повідомили сайту "Сьогодні" у КП "Плесо".

Що відомо про причини

На підприємстві зазначають, що часто до водоймищ міста зливають воду після обмивання автомобілів, а забудовники грішать тим, що зливають воду після обмивання бетономішалок. На жаль, наші люди іноді викидають будівельне сміття на берегах річок, могли й ємності з фарбою викинути.

Реклама

Теоретично причиною може бути використана вода після промивання агрегатів на ТЕЦ або автомийки.

"Що спричинило, ми дізнаємося після того, як будуть готові аналізи води", – наголошують у КП "Плесо".

Раніше ми писали: