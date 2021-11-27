Відео дня. Пенсіонер їсть хліб із меморіалу жертвам Голодомору

Голодомор – одна з найжахливіших трагедій у світовій історії та хвороблива рана у серці кожного українця

Люди крадуть яблука, принесені до меморіалу Голодомору у Києві / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві біля меморіалу жертвам Голодомору після закінчення служби та покладання квітів люди почали красти їжу, яку поклали біля скульптури дівчинки з колосками.

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У знятому ролику видно, як людина похилого віку підходить до скульптури і бере хліб, а також яблука і кладе в сумку.

Це не єдина подія, яка сьогодні сталася біля меморіалу. Раніше ми писали, що від лампадок біля скульптури у Києві задимилися колоски, покладені людьми. Деяким людям здалося, що одна з жінок почала начхати на вогонь, щоб загасити його.

Історія встановлення

Пам'ятний день на честь жертв голодоморів 1932-1933 років. проводиться, згідно з президентським указом від 26 листопада 1998 року , виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури та мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення та радіомовлення України Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору.

, виданому на підтримку ініціативи громадських організацій, Міністерства культури та мистецтв України, Державного комітету України у справах релігій, Державного комітету телебачення та радіомовлення України Спочатку дата називалася День пам'яті жертв голодомору. У 2000 році дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій.

дату було перейменовано на День пам'яті жертв голодомору та політичних репресій. 2004-го було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій.

було встановлено іншу назву – День пам'яті жертв голодоморів та політичних репресій. І нарешті, у 2007 році з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в третя неділя травня окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій.

з'явилося найменування День пам'яті жертв голодоморів, а в окремо проводиться День пам'яті жертв політичних репресій. У квітні 2010 року ПАРЄ підтримало рішення України встановити національний день вшанування жертв голодоморів і закликало інші постраждалі країни проводити аналогічну пам'ятну дату для вшанування жертв режиму.

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