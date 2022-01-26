Холодно, але без снігу: погода у Києві 26 січня

Погода в Києві у середу, 26 січня, протягом всього дня буде похмурою. У столиці прогнозую "мінусову" температуру. Стовпчики термометрів сягатимуть 5 градусів морозу.
Про це повідомляє sinoptik.ua.
Сьогодні у Києві опадів протягом дня не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до -5 градусів. Швидкість вітру — 2-3 м/с. Мороз на вулиці може спричинити ожеледицю на дорогах тому водіям та пішоходам варто бути обережними!
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Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці
- Не поспішайте, не соромтеся "шльопати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Вибирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м'якої основи без підборів.
- Під час ходьби центр ваги тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись або піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов'язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести й не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.