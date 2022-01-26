Холодно, але без снігу: погода у Києві 26 січня

Сьогодні у столиці буде хмарно, а також прогнозують мороз

Через мороз у столиці можлива ожеледиця/Колаж: "Сьогодні"

Погода в Києві у середу, 26 січня, протягом всього дня буде похмурою. У столиці прогнозую "мінусову" температуру. Стовпчики термометрів сягатимуть 5 градусів морозу.

Про це повідомляє sinoptik.ua.

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Сьогодні у Києві опадів протягом дня не прогнозують. Стовпчики термометрів коливатимуться від -2 до -5 градусів. Швидкість вітру — 2-3 м/с. Мороз на вулиці може спричинити ожеледицю на дорогах тому водіям та пішоходам варто бути обережними!

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