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Хотів почитати: в Київській області чоловік пошкодив головою пам'ятник жертвам Голокосту (відео)

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
19 жовтня, 11:47
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Поліцейські склали на чоловіка адміністративні протоколи
Чоловік в усьому зізнався / Колаж "Сьогодні"
Чоловік в усьому зізнався / Колаж "Сьогодні"

Поліцейські встановили особу чоловіка, який пошкодив меморіальну табличкупоруч з пам'ятником жертвам Голокосту в місті Васильків Київської області.

Про це повідомляє поліція Київської області.

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Що трапилося

Біля пам'ятника жертвам Голокосту 11 жовтня хтось пошкодив меморіальну табличку. У самому пам'ятнику пошкоджень немає. Заяв в поліцію не було. Поліцейські помітили пошкодження самі, коли моніторили інтернет і почали шукати злочинця.

Хотів прочитати текст, але зламав

Пошкодив пам'ятник 40-річний житель міста Васильків. Чоловік зізнався, що повертався п'яним додому і вирішив прочитати текст на меморіальній дошці. Раніше він на неї не звертав уваги.

Чоловік підійшов до дошки, але спіткнувся і вдарився об неї головою. Він кілька разів намагався встановити встановити гранітну табличку на місце, але нічого не вийшло. Через це чоловік залишив місце події.

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Покарання

Поліцейські на порушника склали адміністративні протоколи за ст.178 (Розпивання пива, алкогольних, слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді), ст. 173 (дрібне хуліганство) КпАП. Тепер чоловік заплатить штраф.

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