Хотіла продати: у Києві експрацівниця лабораторії вкрала небезпечні штами вірусу (фото)

Вона зберігала флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці у себе вдома, у холодильнику та планувала згодом продати

Во время обысков правоохранители нашли украденное / Фото: пресс-служба прокуратуры

У Києві колишня співробітниця Державного науково-контрольного інституту біотехнологій незаконно винесла з роботи флакони зі штамом вірусу ньюкаслської хвороби птиці, що входить до переліку особливо небезпечних хвороб тварин.

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Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Жінка порушувала методику отримання головної посівної культури вірусів, яка передбачає отримання середньої проби для зараження ембріонів. Вона це робила для того, щоб приховати злочин.

"Тобто підозрювана умисно зменшувала кількість вихідних зразків для отримання нового пасажу (зараження чутливої клітини з метою отримання від неї нової популяції вірусу), не повертала їх до сховища мікроорганізмів, а частину новоутвореного матеріалу привласнювала", – повідомили в прокуратурі..

Правоохоронці провели обшуки та знайшли у побутовому холодильнику підозрюваної штами вірусу, які вона зберігала, щоб продати.

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За даними слідства, жінка завдала збитків Державному науково-контрольному інституту біотехнологій і штамів мікроорганізмів на суму понад 111 тис. грн.

Їй повідомлено про підозру за фактом привласнення небезпечних штамів вірусів, що визначаються як збудники заразних хвороб тварин та можуть швидко поширюватися у значних масштабах незалежно від державних кордонів (ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України).

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