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Понад тисячі нових хворих на день і "пекло" у лікарнях: як живе Київ у "червоній зоні"

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
9 листопада, 11:48
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За час пандемії у столиці померло 6 604 чоловік, а побороти хворобу змогли 235 176 хворих
Місто майже два роки бореться із пандемією
Місто майже два роки бореться із пандемією / Фото: Колаж: Сьогодні

Столиця вже майже тиждень живе у "червоній зоні" карантину. Діють обмеження на проїзд у міському транспорті, відвідування ТРЦ та ресторанів. Сайт "Сьогодні" вирішив нагадати, яка ситуація зараз із захворюваністю, вакцинацією, а також як працюють медики в жорстких умовах пандемії.

Що із захворюваністю

У Києві виявили минулої доби – ще 1204 хворих на коронавірус. 53 особи померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав у Facebook.

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У лікарні столиці госпіталізували 158 хворих на коронавірус та 444 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Статистика захворюваності
Статистика захворюваності / Фото: КГГА

Одужали минулої доби 865 чоловік. Загалом коронавірус подолали 235 176 мешканців столиці.

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Найбільше випадків захворювання виявили в:

  • Оболонському районі – 337,
  • Дарницькому – 152,
  • Солом'янському районі – 118.

Що із вакцинацією

У Києві станом на 8 листопада отримали одну дозу вакцини 1 млн. 395 тис. 855 (47,29%). Отримали дві дози – 1 млн 113 тис. 032 (37,70%). Усього вакцинацій – 2 млн 508 тис. 887.

Так, 45,6% – вакцинувалися вакциною Pfizer/BioNTech. Це найпопулярніша вакцина від коронавірусу у киян.

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Ситуація у лікарнях

Кореспонденти "Сьогодні" в самому "пеклі" – у клінічній лікарні № 5 і дізналися, як медики працюють у режимі нон-стоп у розпал епідемії.

Перші хворі з'явилися тут під час першої хвилі коронавірусу, 20 березня 2020 року.

За словами лікарів, Зараз COVID-19 протікає набагато важче. Іноді, щоб урятувати людину, рахунок йде на хвилини.

"Спостерігаєш пацієнта, він добре почувається, показники стабільні, але вже через пару годин у нього все починається заново", – розповідає Батушкін.

5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні"
5-та клінічна лікарня Києва. Фото: сайт "Сьогодні" / Фото: Сьогодні

Через складну напружену роботу не витримували навіть ті лікарі, які в найважчі хвилини зберігали спокій.

У середньому за добу надходить 20 хворих, помирає – 2, виписують – 24.

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