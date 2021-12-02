Інклюзивність по-київськи? Ми розібралися, наскільки зручною є столиця для людей з інвалідністю

У місті люди з інвалідністю щодня стикаються з безліччю проблем

Наскільки пристосований Київ для людей з інвалідністю / Фото: Колаж: Сьогодні

Як людям з інвалідністю живеться у столиці. Чи можуть вони безперешкодно з'їздити до лікарні, аптеки чи просто у своїх справах. Сайт "Сегодня" вирішив дізнатися подробиці.

Відсутність зручної інфраструктури

Одна з суттєвих проблем – це інфраструктура, яка незручна та не пристосована до потреб людей із інвалідністю.

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За словами президента Інституту реформ та розвитку Києва Олександра Вовченка, яскравим відображенням того, що Київ не є містом рівних можливостей для всіх, є те, що ми рідко можемо бачити маломобільних людей у місті.

"Саме через непродуманість столичної інфраструктури ці люди змушені перебувати вдома і бути "відрізаними" від суспільства. Адже кожен вихід із дому для маломобільних людей у Києві несе додаткові фізичні та психологічні труднощі. Люди чекають на величезну кількість перешкод: сходи, перепади висот, бордюри , різноманітні переходи, відсутність зручних тротуарів. Більшість закладів соціальної інфраструктури не пристосовані для маломобільних людей. Аналогічна ситуація у житлових будинках: у яких відсутні великі ліфти та широкі двері", – каже він.

Також він додає, що для людей із проблемами зору та слуху також досить критична ситуація. Майже ніде немає тактильної плитки. Нескінченні запарковані тротуари, а також безладна торгівля утворюють чимало бар'єрів для маломобільних громадян.

"Все це потрібно кардинально змінювати. До цієї роботи потрібно залучати кваліфікованих фахівців, а також найменш мобільних людей. Столична влада має зібрати інформацію по всіх районах та Києву – проаналізувати критичну ситуацію та розпочинати справжню реформу в цьому напрямку. Тим самим показати приклад для інших українських. міст, де ситуація набагато гірша", – сказав Олександр Войченко.

У столиці працює соціальне таксі

Декілька років тому соціальна служба Києва запустила послугу виклику безкоштовного таксі для інвалідів.

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Соціальне таксі обладнане спеціальними електропідйомниками, телевізором, кондиціонером, обігрівачем, аптечками та чотирма додатковими місцями для людей з інвалідністю. В одному автомобілі можуть перевозити одразу трьох людей з інвалідністю.

Викликати "соціальне таксі" можна за телефоном 044-450-83-47.

Як киянам оформити цю послугу?

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На кожного громадянина, якого обслуговує відділення, ведеться особиста справа, в якій міститься:

письмову заяву громадянина (за формою);

копія довідки чи посвідчення про встановлення групи інвалідності;

медичний висновок про здатність до самообслуговування та необхідність сторонньої допомоги (потреба у транспортному перевезенні спеціалізованими автомобілями) (за формою);

довідка про реєстрацію місця проживання.

Як спуститися в метро

Складніше дістатися до пункту призначення на метро, але це можливо. Адже 14 станцій Київського метрополітену повністю пристосовані для пересування осіб із інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема, обладнано ліфтами та підйомниками:

"Вирлиця" – чотири ліфти, три спеціальні підйомники;

"Бориспільська" – два ліфти, два спеціальні підйомники;

"Червоний хутір" – дев'ять ліфтів;

"Деміївська" – два ліфти, два спеціальні підйомники;

"Голосіївська" – три ліфти;

"Васильківська" – чотири ліфти, два спеціальні підйомники;

"Виставковий центр" – два ліфти;

"Іподром" – п'ять ліфтів;

Теремки – чотири ліфти;

Другий вихід на станції "Дарниця" – один спеціальний витяг;

Другий вихід на станції "Лісова" – два спеціальні підйомники;

"Лівобережна" – два спеціальні підйомники;

"Святошино" – три ліфти, три спеціальні підйомники;

"Сирець" – один пандус.

Карта метро для людей з інвалідністю / Фото: КП "Киевский метрополитен"

Також можна скористатися сходовим гусеничним підйомником LG 2004 на трьох станціях, а саме: "Хрещатик", "Академмістечко" та "Позняки".

Також у вестибюлях шести пересадкових станцій Київського метрополітену є рельєфнографічні карти-схеми Київського метрополітену, якими можуть скористатися, нарівні з іншими, пасажири з порушеннями зору.

Зазначимо, що для безпечного пересування підземкою пасажир маломобільної групи може замовити супровід. Для цього необхідно зателефонувати за номером (044) 238-55-11, але не пізніше ніж за годину до запланованого переміщення та повідомити дату, час та маршрут проходження в метрополітені для організації супроводу.

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