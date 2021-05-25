У Києві "втекла" баржа і рухається в Одесу (відео)

Дніпром дрейфує некерована баржа / Фото: Pixabay
У Києві пізно ввечері в понеділок, 24 травня, помітили самотню некеровану баржу, що дрейфує Дніпром у бік Одеси.
Про це повідомив "Київ Оперативний".
"Тільки що надійшла інформація про те, що Дніпром дрейфує некерована баржа. Чоловік, який це побачив, викликав патрульних", – йдеться в повідомленні.
Поліцейські, які прибули на місце, повідомили, що дійсно баржа звідкись відірвалася і зараз хаотично пливе за течією.
Нагадаємо, до Києва з Херсона кілька років поспіль в серпні відправляють баржу з херсонськими кавунами.
Ми також писали, що в Києві помітили незвичайний автомобіль з причепом, обладнаним під ванну кімнату. Він стояв на вулиці Саксаганського, а у ванній спокійно мився чоловік.