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У Києві "втекла" баржа і рухається в Одесу (відео)

25 травня, 00:32

Юлія Безпечна Юлія Безпечна

Поліція, яка прибула за викликом, з'ясовує, звідки відірвалася баржа, і шукає власників

Дніпром дрейфує некерована баржа

Дніпром дрейфує некерована баржа / Фото: Pixabay

У Києві пізно ввечері в понеділок, 24 травня, помітили самотню некеровану баржу, що дрейфує Дніпром у бік Одеси.

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Про це повідомив "Київ Оперативний".

"Тільки що надійшла інформація про те, що Дніпром дрейфує некерована баржа. Чоловік, який це побачив, викликав патрульних", – йдеться в повідомленні.

Поліцейські, які прибули на місце, повідомили, що дійсно баржа звідкись відірвалася і зараз хаотично пливе за течією.

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Нагадаємо, до Києва з Херсона кілька років поспіль в серпні відправляють баржу з херсонськими кавунами.

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Ми також писали, що в Києві помітили незвичайний автомобіль з причепом, обладнаним під ванну кімнату. Він стояв на вулиці Саксаганського, а у ванній спокійно мився чоловік.

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