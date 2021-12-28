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Через Новий рік. Ми дізналися нові деталі резонансної наради Кличка з тероборони

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
28 грудня, 18:25
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У КМДА запевняють, що Міноборони знало про нараду, проте видало незрозумілу реакцію
У КМДА заявили, що мер Києва має право зібрати їх усіх перед Новим роком.
У КМДА заявили, що мер Києва має право зібрати їх усіх перед Новим роком. / Фото: Колаж: Сьогодні

У КМДА кажуть, що міський голова Києва є керівником сектору територіальної оборони №11. Він має повне право збирати та проводити будь-які наради на користь безпеки жителів міста.

Про це новинам "Сьогодні" розповіли у КМДА.

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"Нам незрозуміла реакція Міністерства оборони України з цього приводу. Усі дії міської влади координуються з Міноборони. Ми діємо в рамках Закону України "Про основи національного опору". Більше того, на нараді були присутні не лише військові, а й усі силові структури столиці – поліція , СБУ, прокуратура.Мер Києва має право зібрати їх усіх перед Новим роком і поставити питання: "Ми готові до того, що всі роз'їдуться у відпустки, а у нас щось станеться?". Про це й була розмова", – прокоментували сайту "Сьогодні" у КМДА.

Там зазначають, що проходила просто робоча нарада перед початком свят, щоб перевірити готовність територіальної оборони Києва.

"Так, ми триматимемо в тонусі нашу територіальну оборону. Ми робимо це вже не перший рік, проводимо планову роботу, навчання, перевірки. У цьому немає нічого надприродноього", – зазначили у КМДА.

Що спровокувало конфлікт

Учора, 27 грудня, мер Києва Віталій Кличко провів нараду з безпеки та територіальної оборони столиці. Він заявив, що потрібно бути готовими до різних можливих сценаріїв подій і що система тероборони міста має бути розгорнута найближчим часом.

Кличко також наголосив на необхідності особливої уваги до безпеки об'єктів критичної інфраструктури. Таких у Києві понад 500. Їх у разі надзвичайної ситуації беруть під охорону різні відомства. Зокрема, Нацполіція, військові, підрозділи територіальної оборони.

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Реакція Міноборони

Там розкритикували дії Кличка, заявивши, що місцева влада "політизує справу організації територіальної оборони" і звинуватила мера в піарі на цій темі.

Є чітка вертикаль Сил територіальної оборони. Її формують військові. Глави громад не очолюють формування Сил територіальної оборони та мають діяти в межах своїх компетенцій" , – сказав міністр оборони Олексій Рєзніков.

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