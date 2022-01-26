Через протест ФОПів у Києві знову перекрили центр (фото, відео)

Вже зранку мітингувальники вийшли на акцію з плакатами та прапорами

У Києві люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, у Києві люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Вони збираються під Верховною Радою України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

Реклама

Деталі

Вже вранці мітингувальники перекрили урядовий квартал. За нашою інформацією, біля Верховної Ради має розпочатися акція руху "SaveФОП" "Спрощену систему оподаткування – зберегти!" Вимога акції: ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

Реклама

Реклама

Що відбувається у центрі Києва. Фото: Марина Дубина, "Сьогодні"

На карті можна побачити, що рух затруднений на вулицях Михайла Грушевського, Інститутська, Садова та Шовковична.

Рух у Києві затруднений. Карта

Раніше ми писали: