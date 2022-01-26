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Через протест ФОПів у Києві знову перекрили центр (фото, відео)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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26 січня, 09:43
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Вже зранку мітингувальники вийшли на акцію з плакатами та прапорами
У Києві люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Фото: колаж "Сьогодні"

У середу, 26 січня, у Києві люди вийшли на мітинг та перекрили дороги. Вони збираються під Верховною Радою України.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Деталі

Вже вранці мітингувальники перекрили урядовий квартал. За нашою інформацією, біля Верховної Ради має розпочатися акція руху "SaveФОП" "Спрощену систему оподаткування – зберегти!" Вимога акції: ухвалити законопроєкт № 5866-1, спрямований на захист спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.

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Що відбувається у центрі Києва. Фото: Марина Дубина, "Сьогодні"

На карті можна побачити, що рух затруднений на вулицях Михайла Грушевського, Інститутська, Садова та Шовковична.

Рух у Києві затруднений. Карта

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