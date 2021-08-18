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Побиття фотографа на мітингу "Нацкорпусу". Підозрюваним обрали запобіжний захід (оновлено)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
18 серпня, 13:44
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Фотографу столичного видання фігуранти нанесли жорстокі удари по голові і ногах під час мітингу під Офісом Президента
Фігуранти в залі суду. Фото: колаж "Сьогодні"
Фігуранти в залі суду. Фото: колаж "Сьогодні"

Сьогодні в Печерському суді Києва обирали запобіжний захід обом учасникам, які побили фотографа видавництва "Букви". Як повідомляє кореспондент "Сьогодні", один з нападників під Офісом президента Микита Губський до 16 жовтня відправлений за ґрати, а Антону Голощапову призначили домашній арешт – до 15 жовтня.

Микита Губський

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Адвокат 18-річного фігуранта заявив, що рішення вважає незаконним.

Губський Микита заявив, що не має відношення до "Нацкорпусу" – він фанат "Карпат", а також участник в "Ультрас". Суд заарештував його на 60 діб.

Микита Губський. Фото: "Сьогодні"
Микита Губський. Фото: "Сьогодні"

Сам підозрюваний на питання журналістів не відповідав, а тільки сказав, що він жалкує і визнає провину.

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Відео із залу суду:

Антон Голощапов

У суді заслухали справу другого фігуранта нападу на журналіста, але через те, що він неповнолітній суддя попросила ЗМІ віддалиться із залу.

Антону Голощапову в січні виповнилося всього 17 років. Він народився у Львові. Нещодавно зібрався подавати документи на вступ до ВНЗ.

Антон Голощапов на знімку зліва. Фото: "Сьогодні"
Антон Голощапов на знімку зліва. Фото: "Сьогодні"

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Суд відправив Голощапова до 15 жовтня під домашній арешт, а також призначив електронний браслет.

Націоналісти мітингували під ОП

У суботу, 14 серпня, після масових зіткнень "Нацкорпуса" з поліцією під стінами Офісу президента в Києві невідомі побили фотокореспондента "Букв" Олександра Кужельного.

Йому завдали жорстоких ударів по голові і ногах. Нападники зупинилися тільки в той момент, коли підійшли інші журналісти.

Нагадаємо, що це вже не перша подібна акція. Раніше на Майдані в столиці націоналісти запалили фаєри і заспівали гімн України в рамках акції "Російську агентуру – геть з України!".

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Активісти хотіли передати свої вимоги до президента. Під ОП тоді зібралося близько 100 чоловік, вони тримали прапори "Українська Народна Самооборона".

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